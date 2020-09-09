退伍兵直播「開槍轟頭」自殺秀！數百萬人看傻　影片瘋傳登熱門

▲羅尼。（圖／翻攝自IG／Ronnie McNutt）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人喜歡開直播分享生活，然而美國33歲的老兵羅尼（Ronnie McNutt）8月31日在TikTok和Facebook兩個平臺上，直播「開槍轟頭」自殺秀！意外的是，這則影片還上了熱門榜，觀看次數達數百萬。

綜合外電報導，羅尼是一名退伍軍人，曾參與過伊拉克戰爭。一位友人透露，他在新奧爾巴尼的Toyota裡面工作，最近被女友甩掉，終日借酒澆愁，儘管不相信他會這麼做，但最終憾事仍是發生。

據悉，羅尼生前是密西西比州圖珀洛教會「Celebration Church Tupelo」成員，教堂近日也在臉書專頁上證實他的死訊，並形容他是一位非常堅定、忠誠、可靠、又古怪的人，且相當關懷他人，認識他的人都將會懷念他。

值得注意的是，羅尼自殺的影片在TikTok平臺發現並制止前，已快速傳播，年僅13歲的少年都能看到這驚悚的一幕，觀看次數達到數百萬。事後，TikTok緊急出面處理，稱正在積極努力阻止影片在平臺內傳播。

臉書方面則表示，8月就已刪除原始影片，且使用自動化技術，刪除了副本和上傳內容。不過好友Josh Steen透露，直到羅尼去世大約90分鐘後，約晚上11時51分，他才收到來自臉書的回信，對方表示不會刪除該影片，稱「我們僅刪除違反社區標準的內容」，最後是到淩晨1時30分，影片才被刪除。

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