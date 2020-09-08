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「現主時」連千毅Day3！訂閱人數「驚人低」...愛心漢堡刷不下去

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▲連千毅在臉書上預告，將於9日晚間直播。（翻攝自臉書／連千毅） 

▲連千毅預告首播日期（翻攝自臉書／連千毅）

記者黃宥寧／台北報導

「現主時」連千毅自稱亞洲直播天王，去年曾引發街頭大亂鬥，更因涉槍砲、組織犯罪遭羈押將近三百天，今年7月底交保後除身形消瘦一圈，也信誓旦旦將回歸直播圈。3天前開始頻頻更新自己臉書近況，更在臉書呼籲粉絲將在「9月9號上9點9分首播」。過往一開直播就立刻吸睛觀眾，尤其每每競標時間一到，連千毅就會大聲喊「包軌」（包起來）就像脫口秀精彩，但如今人氣、愛心、漢堡似乎刷不太動。

▼ 連千毅Youtube新頻道訂閱人數（圖翻攝自／連千毅Youtube）

▲連千毅直播頻道 。（圖／翻攝連千毅頻道）

以前粉絲爆棚的連千毅，如今訂閱人數卻只有少少一千兩百多人訂閱，跟過往直播一開，短短幾分鐘收看人數飆破四、五千人相比，現在冷淡許多。過去連千毅丹田十足直播叫賣，旁邊更常有著養眼辣妹炒熱氣氛，當競標時間一到，連千毅就會大喊「包軌」，若有人惡意棄標，他總是可以詛咒罵人不帶髒字，像是「你家馬桶爆炸」、「摩托車破輪」，不少經典金句都非常洗腦。

▼連千毅直播畫面（圖翻攝自／連千毅Youtube）

▼連千毅大談生意經 。（圖／翻攝自YouTube／連千毅）

連千毅6日在頻道上大談直播秘技，霸氣十足說道「今天沒有把對手逼到無路可走，那你只能拱手把市場讓給別人而已，這是一個最基本做生意的人都懂的道理，那做生意如果不強勢，基本上是做不成什麼好生意」、「這就叫狼性，狼的血性」。

但對比過往，如今的連千毅消瘦許多，說起話來也沒過去那麼鏗鏘有力，而是坐在沙發上字斟句酌有條不紊地分享自己心境，似乎沒有過往那麼「狼性」。

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