王毅：中國政府沒有也不會要求「中企提供境外數據」

▲抖音遭封殺。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美中矛盾不斷升級，如今也延伸到了科技戰，其中美國總統川普認為微信和TikTok會自動從用戶方獲取大量訊息，簽署了行政命令封殺。大陸國務委員兼外長王毅8日在全球數字治理研討會上強調，「中國政府嚴格踐行資料安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律向中國政府提供境外數據。」

他指出，中國數字經濟正在蓬勃發展，中國網友數量已超過9億，5G用戶數量快速增長，最新統計已超過8800萬，數字經濟總量超過GDP的三分之一，中國法律對於保障公民和組織的合法權益，包括資料安全和個人資訊等，都做出了明確規定。

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

美國總統川普日前以國安疑慮為由，要求TikTok的母公司字節跳動分拆TikTok美國業務；而微軟（Microsoft Corp）和甲骨文（Oracle Corp）都有意收購，買下TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務。

不過，據《紐約時報》指出，CIA的分析專員已經告訴白宮，雖然中國政府的確可以透過TikTok拿到美國用戶的資料，但目前「沒有任何證據」顯示他們真的有這麼做，且先前也有專家發現，臉書和許多美國科技公司收集用戶資料的方式和TikTok一樣。

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