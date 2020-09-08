綠要為「昨是今非」道歉？陳亭妃緩頰：應將誤解解釋清楚

新聞節目中心／綜合報導

美豬開放議題持續延燒，前副總統呂秀蓮昨出面呼籲，國民黨與民進黨，尤其是民進黨，應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉，朝野也必須全力禁止內臟進口。對此，民進黨立委陳亭妃8日在ETtoday《雲端最前線》節目中緩頰表示，若有誤解，勢必要解釋清楚，「因為你說道歉，變成好像我們真的昨非今是，這部分帽子戴的還太大」。

對於呂秀蓮稱民進黨應道歉，陳亭妃指出，呂秀蓮是令人尊重的政治前輩，但自認「我們的立場沒改變」，是因為整個國際標準改變了。她進一步解釋，若有誤解、整個過程，勢必要解釋給大家聽，包含大家認為為什麼過去零檢出，現在卻接受，「這必須解釋清楚」，至於道歉，「變成好像我們真的『昨非今是』，這部分帽子戴的還太大」。

陳亭妃進一步說，現階段美豬的議題，台南也有很多豬農，大家不斷在跟豬農討論，他們擔心的還是生存權，但也願意相信政府；且除了百億基金，農委會主委陳吉仲還曾提及，如今口蹄疫拔針可外銷，未來進口多少，我方就要組成台灣國家隊出口，「我們進口多少、出口多少，這是我們的霸氣！」

民眾黨立委張其祿則在節目中提及，這次的進口，大家都認為萊豬問題多，政府又想祭出很多方式管控它，但先不管萊豬進不進口，光從現有紀錄來看，可以很明顯發現，這些已經進口的外國豬肉，包含冷凍豬、雜碎，最後多數進入加工食品，製成罐頭、香腸等，「一但進入這個，認真問要怎樣去查？怎樣去標示？」「他在執行上真的會出很多問題」。

談及民眾黨主席、台北市長柯文哲的「美豬窮人買」說法，張其祿則坦言「不當」，美豬大家都會吃到，所以才要強調這些冷凍豬肉、雜碎等，進口後都變成包子、加工食品、香腸，它會流向「比較便宜的市場」，像是團膳、夜市、銅板美食，因為成本的價差真的存在，這是市場競賽，大家會盡量去找更便宜的。

話鋒一轉，張其祿指出，雖然自己同意農委會提供產業基金，但產業基金若做得成功，代表不含瘦肉精的豬肉會出口出去，這如同澳洲的奇異果，最好的奇異果都出口，本國的可能不是這樣。他重申，若國內有這種更低價的成本來源，進入團膳、加工食品後，是真的很難判斷。

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