陳吉仲：使用國產豬肉標章　明年元旦前完成籌備配套措施 

▲農委會主委陳吉仲今（8）日南下與中華民國養豬合作社聯合社、各縣府養豬合作社豬農座談，說明，「使用國產豬肉標章」將於3個半月內完成籌備配套措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農委會主委陳吉仲今（8）日南下與中華民國養豬合作社聯合社、各縣府養豬合作社豬農座談，會中針對國際經濟局勢、國內養豬產業困境進行討論及提出政府因應對策，豬農希望會中能對未來政策走向有明確的宣布，陳吉仲說明，「使用國產豬肉標章」將於3個半月內完成籌備配套措施。

農委會主委陳吉仲今日應中華民國養豬生產合作社聯合社邀請與全國養豬生產合作社座談，針對國內養豬產業如何提升競爭力，包括提高育成率、現代化豬舍興建，減少空污、水污、外銷冷鏈要如何運用，以及針對百億基金如何運用等，聽取業者意見，匯整後將提報行政院討論訂定對策。

會中，農委會主委陳吉仲強調，含萊克多巴胺豬肉2021年元旦才開始進口，農委會將會於3個半月內完成籌備配套措施，其中「使用國產豬肉標章」會儘速說明流程，供商家申請，鼓勵消費者多使用國產豬，他相信國產豬品質優異，不會害怕競爭。

新港養豬生產合作社林秋桂表示，清楚標示產地、加強稽查並予以重罰，確保進口豬肉不冒充國產豬，是絕大多數豬農最重要主張，至於包括百億元基金運用業者與政府都還在討論，但希望未來能夠是滾動式檢討，讓基金運用更符合實際需求，更接地氣。

陳吉仲說明，農委會使用國產豬肉標章會儘速推動，以後所有使用豬內的商家、店面，包括自助餐、便當等使用到豬肉的，只要使用國產豬都會儘速讓業者能夠申請，鼓勵大家多消費國產豬肉。

另衛福部已公告所有散裝豬肉與加工品與所有飲食全部要做清楚標示，讓消費者完整選擇，若標示不清部分也有3、4百萬裁罰基準，國產豬標章也是國內食品標章的一種，就可提供消費者清楚選擇，只要在市場上豬肉及其加工品能夠有透明清楚而且正確的選擇，就可消除疑慮。

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