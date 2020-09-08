瘦肉精殘留標準ppb變ppm　王欣儀憂：民眾食安何在？

▲台北市議員王欣儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美豬宣布開放後，衛福部陸續公布相關配套措施，食藥署日前增訂萊克多巴胺在豬的殘留容許量，但卻遭台北市議員王欣儀質疑，國際標準是以ppb為單位，但台灣卻是用ppm為單位，比國際標準來得更寬鬆，無視全民健康安全。

據了解，衛福部食藥署預告的「動物用藥殘留標準修正草案」，豬的殘留容許量標準是依據上周六衛福部部長陳時中舉行記者會時公布的訂定標準，肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、胃、腸、心、肺等其他可供食用部位則為0.01ppm。

王欣儀指出，依照Codex所訂國際標準，其對萊克多巴胺的殘留容許量是以ppb為單位，但台灣卻是用ppm為單位，又1ppm等於1000ppb，以肌肉及脂的殘留容許量為例，雖然台灣的標準0.01ppm的「字面上」看似與Codex所訂定的標準10ppb相同，但因檢測有四捨五入的問題，計量單位的不同，實際檢測結果就會有極大的差異。



王欣儀舉例，當檢驗儀器測量為0.014ppm時，小數點第三位四捨五入，則會判定為0.01ppm（未超過標準）；但若按Codex標準10ppb，檢驗結果為0.014ppm就會等於14ppb，則是「超出標準40%」，顯見台灣比Codex訂的國際標準來得更寬鬆。

王欣儀質疑，國人豬肉攝食比例極高，中央無視全民健康安全，在未經充分討論、綜合評估，以及相關安全疑慮皆未排除前提下，強行開放瘦肉精美豬進口，且蔡政府既然選擇要與國際接軌，為何又要跟其他國家選用的測量濃度單位不同？

王欣儀強調，已有許多專家已提醒此種標準恐有漏洞，北市衛生局須儘速建議中央懸崖勒馬，至少必須改採國際食品法典委員會Codex） 所訂出的國際標準計量單位（即ppb），為市民健康安全把關！