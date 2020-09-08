瘦肉精標準比國際寬鬆1.5倍！　羅智強再嗆陳時中：要騙到哪時候？

▲台北市議員羅智強批評陳時中。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對美豬、美牛的瘦肉精容許值標準，衛福部草案規範，內臟最多可含0.04ppm，肌肉、油脂及其他可食用部位則訂在0.01ppm；對此，台北市議員羅智強8日再度隔空槓上衛福部，質疑「陳時中你還要騙到什麼時候？『有效位數』讓標準比國際還寬鬆1.5倍。」

羅智強日前表示，萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）殘留量，國內用ppm做為檢測單位，有違Codex採用ppb計量的方式，可能造成國內標準較國際所寬鬆。

衛福部長陳時中曾解釋，採用ppm是因為要通過CNS相關規定，且世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位，沒有太大問題。

對此，羅智強8日在臉書駁斥，他踢爆衛福部的瘦肉精標準，如果是0.014 ppm會四捨五入成 0.01ppm；問題當然不在ppm，而在「有效位數」。

羅智強指出，若衛福部的標準是0.010 ppm，多一個零，精確度就多10倍，0.014 ppm就不能四捨五入，要到0.0104 ppm，才會省去最後的 0.0004 ppm，他直言，陳時中不用欺騙台灣人民不懂什麼是「有效位數」。

羅智強批評，依現在衛福部的標準，就算是 0.0149 ppm，也視為 0.01 ppm，等於是超標 codex標準49.9%；民進黨口口聲聲「依照國際標準」，卻比國際標準還寬鬆1.5倍，讓台灣人吃到嚴重超標的瘦肉精豬肉，他質問：「陳時中還有臉當保護人民健康的衛福部長嗎？」

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