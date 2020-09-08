瘦肉精殘留量食藥署深夜公布　陳時中不認突襲「只是行政作業」

記者洪巧藍／台北報導

蔡英文總統宣布國內將於元旦開放含瘦肉精美豬以及全齡美牛，衛福部食藥署昨（7）深夜悄悄把攸關相關規範的《動物用藥殘留標準》、《散裝食品標示規定》等修正草案預告上網，遭外界質疑突襲。衛福部長陳時中今（8）日受訪幫食藥署緩頰，認為是因為相關文字還要確認，行政作業上謹慎一點，「內容週六都已經和大家報告過了」。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

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陳時中協同食藥署長吳秀梅於週六上午召開記者會公布豬肉萊克多巴胺殘留容許標準，並表示將於週一（7日）進行預告，7天後再進行公告，明年元旦上路，相關措施也輔以原料產地標示讓民眾選擇。

然而衛福部食品藥物管理署在昨（7）日深夜才一口氣把《動物用藥殘留標準草案》、《美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定草案》及《散裝食品標示規定第五點修正草案》等預告公布上網，遭外界質疑深夜突襲，且壓縮預告期可反應意見時間。

衛福部長陳時中今（8）日出席疫情關懷中心護理專業志工聯繫會，會前受訪時被問及相關疑問，他表示，週六時已經召開記者會說明，主要有一些相關文字還要確認，行政作業上謹慎一點，但是先前已經清楚報告過。

根據相關預告，豬肉的萊克多巴胺殘留容許上限，與陳時中上週六（5日）公布一致，豬肉肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.4ppm，其他可供食用部位的豬雜碎（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）則為0.01ppm。

專家認為，訂出來的標準看起來和國際標準接軌，但是Codex使用的單位為ppb，國內使用ppm只到小數點後二位，其實標準是比國際還寬鬆。陳時中回應，大部份國家都使用ppm，台灣相關標準約95%以上使用ppm。