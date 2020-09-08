修法因應瘦肉精新制？黃偉哲：尊重議員　「消費者已用嘴投票」

▲對萊克多巴胺安全許可，台南市自治條例是否修正，市長黃偉哲表示尊重議員立法權。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央已制定萊克多巴胺（瘦肉精）安全許可，台南市自治條例是否要修正？台南市長黃偉哲說，市政府是執法單位，如果有議員要提出修正案，市府尊重議員立法權，但是地方法規碰到中央法規是否屬於有效，這個部分要請法學專家來做一個處理。

黃偉哲說，他覺得正本清源、釜底抽薪是市場機制決定，消費者嘴巴不吃，市場機制就沒有，沒有這個市場，自然進口商就不會想要進口，事實上也沒有生存的空間，他覺得其實那些不喜歡的商品，有點像匪諜一樣，早年要抓匪諜，要讓匪諜進不來，進得來的話就沒有辦法生存，所以說，就像外國豬肉、進來之後沒有市場，那進口商也不會去進，他覺得其實最終還是要靠消費者支持。

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黃偉哲說，2012年馬英九前總統那個時候開放含萊克多巴胺的美國牛肉，結果進來之後消費量增加了3倍以上，那就表示美牛有市場，可是美國豬肉2012年開放之後，進口量沒有增加，就表示美國豬肉沒有市場，他覺得消費者已經用嘴投票，已經用市場機制來投票，市府信任消費者。

對於嘉義市開出第一槍，如果有瘦肉精就開罰3-10萬，台南市長黃偉哲說，嘉義市是送出法規草案而已，事實上台南市在2015年的時候就已經通過了，美國豬肉不能含萊克多巴胺，所以台南市已經有這個法案了，目前為止台南市，還有全台灣好幾個縣市都已經通過不能含萊克多巴胺的美豬，所以台南市已經有法規在這邊，目前為止市府也是依照這個法規來執法，所以說不知道是誰開第一槍，台南市好幾年前就已經開出第一槍了。

黃偉哲說，市府現在正要落實，第一個是誠實的標示，實際的標示的話，那消費者就有選擇的權利，如果標示不實的話，那責任在我們執法者，沒有替消費者把關把好，所以他覺得現在就要替消費者做一個把關的動作，就是要求商家要確實標示，如果確實標示，消費者自然能夠用嘴投票，如果候選人的學經歷不實，或者候選人的經歷沒有詳實的話，那選民就無法選擇，那同樣在商品也是一樣，如果標示沒有標示實在的話，那消費者就沒有辦法選擇，所以市府現在正在做讓業者標示實在的動作。如果標示不實就依照食品安全衛生法處罰。

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