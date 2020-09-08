王金平出席「海峽論壇」　民進黨：已提醒國人恐違反國安五法

▲王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣8日敲定，派團出席「海峽論壇」，並且由前立法院長王金平擔任團長、黨秘書長李乾龍擔任副團長。民進黨晚間表示，陸委會已提醒國人參與相關活動恐有違反國安五法及反滲透法的疑慮。

民進黨指出，國民黨近來所謂的「兩岸新論述」，礙於黨內大老阻力與對岸壓力，只能舊瓶裝舊酒，重彈「九二共識，一中各表」的過時老調，和台灣主流民意嚴重脫節，更重要的是，恐怕無法擺脫中共對台的統戰操弄。

民進黨強調，健康的兩岸交流，必須是不涉政治前提，不能違反法令、更不能傷害國家主權與尊嚴，「我們認為，各界均知此論壇目的在於對台統戰、甚至呼應對岸一國兩制主張，是與台灣民意背道而馳。」

民進黨表示，我們正面看待兩岸人民正常交流往來，但應該秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提，「陸委會已提醒國人參與相關活動恐有違反國安五法及反滲透法的疑慮。民進黨亦嚴禁全體黨員參與海峽論壇及相關活動，以免有違反黨紀和觸法之嫌。」

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