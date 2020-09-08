賴品妤認愛！網灌爆洗版「品學兼優」　林昶佐、陳柏惟亂入狂賀

▲曾玟學、賴品妤。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴品妤與退出時代力量的議員曾玟學擦出愛的火花，8日被周刊爆料兩人私下約會、獨處一室，事後雙方透過臉書認愛，俏皮的賴品妤表示「會繼續努力品學兼優！」受到網友熱烈支持，立委林昶佐在貼文中留言「品學兼優！」看來相當支持這段戀情。

曾玟學透過臉書回應戀情，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力」，隨後，賴品妤也在臉書po出同樣的回應，但不同的是，賴品妤回應，謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！」多了品學兼優四個字，相當令人玩味。

雙方貼文一出後，不少支持者湧入留言祝福「品學兼優」，林昶佐、基進黨立委陳柏惟也留言「品學兼優」，另外還有民進黨立委鄭運鵬表示，「叔叔罩妳，要約會的時候，我陪妳一起，放心」。

根據《周刊王》報導，曾玟學和賴品妤從9月2日至5日，連續4天在賴品妤香閨共度春宵，在外頭兩人也不避諱在街上十指緊扣、熊抱纏綿、撥髮調情，曾玟學陪賴品妤逛藥妝店時，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得賴品妤羞怯嬌笑，最後兩人甜蜜返回愛巢。

因太陽花學運而聲名大噪的賴品妤，自選上立委後各方面都受到媒體關注。今年初賴品妤接受廣播節目訪問時，表示目前沒有男朋友，而擇偶條件的部分，偏好法律界人士，因為自己是法律出身，會覺得彼此的頻率比較對的上。

▲林昶佐狂賀賴品妤、曾玟學戀情。（圖／翻攝賴品妤臉書）