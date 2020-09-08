108課綱歷史沒三國！潘文忠：內容強調分域關聯、培養「世界公民」

▲新課綱國中歷史課本刪除部分中國史。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

108新課綱將「中國史」改為「東亞史」，但有歷史教師反映，中國史大縮水，看不到三國鼎立，更不見平民皇帝劉邦的故事。對此，教育部長潘文忠今（8日）除了強調新課綱並沒有去中國史的問題，也表示，新課綱希望培養學生成為「世界公民」，課綱以學生為學習主體，並強調分域之間的關聯性。

《ETtoday新聞雲》記者實地觀察國中歷史課本，除了發現刪除原有的中國史部分外，歷史進程也很快，一學期就要從「商周講到清代」。但潘文忠說明，108課綱的修訂，特別以培養整個學生素養為導向的課綱設計，有關歷史方面，國中階段是以「通史」方式設計，高中部分則採「主題」設計，有別於過去課綱在歷史部分採分域說明。

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▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠強調，其實不論台灣史、中國史或世界史等，在未來國際互動趨勢下，區域之間互動、交互影響都非常密切，因此新課綱也特別強調分域之間的關聯性。而目前整個歷史課綱，並沒有去中國化問題，反而希望引導學生對於整個是解有更詳細的了解，熟悉世界、中國、台灣的交互關係。

潘文忠也提到，以台灣而言，原住民、新住民等各族群這樣過程當中，都是能夠了解族群互動，區域之間有更加交互的學習觀念，透過課綱設計，讓學生在學習分域互動中，了解全面，並從中進行理解探索到培養問題解決能力，進而成為「世界公民」。

▲新課綱國中歷史課本刪除部分中國史。（圖／記者許展溢攝）

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