新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

記者黃翊婷／綜合報導

教育部去年8月起推動108課綱，當時歷史科的部分因為「去中化」爭議鬧上新聞版面。近日各中小學陸續開學，師生相繼拿到新的課本，有歷史老師跳出來表示，課本中關於中國歷史的部分大幅縮水，連三國、平民皇帝劉邦的故事也被刪掉，恐怕會讓孩子失去閱讀歷史的趣味。

▲108課綱推行進入第2年，但還是有許多爭議需要討論。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，新北市中和國中歷史教師李金鳳坦言，新課綱將中國史改為東亞史，雖然近代史變得更豐富，但像是史前時代北京人的消失、上古時代夏商周的更替，甚至連中古時代隋唐以前的內容都大幅縮減，看不到三國鼎立、平民皇帝劉邦等故事，似乎有點太過「略古詳今」了。

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其實關於新課綱歷史科部分的爭議，早在去年8月推動初期各界就有許多不同的聲音。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財在去年8月30日召開的記者會上提到，綜觀現有的課本，民族上去中國化，課本內容以南島語系取代中華民族，甚至以血源DNA否定台灣人與中國人的關係，再以海洋民族取代亞洲大陸的中華民族，完全斬斷兩岸間一衣帶水的關係，甚至直接否定1943年的《開羅宣言》以及《波茨坦宣言》，漠視兩岸的地緣與歷史關係，進而粗魯推動去中華文化中心論。

▲國中會考競爭激烈。（圖／記者許展溢攝）

不過，當時教育部國教院也有出面澄清，強調108課綱是經過嚴謹研修，及專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序之方式發布；歷史科在課綱研修過程，中廣泛諮詢學者專家及第一線教師之意見，他們普遍都認為，中華文化可包含在「多元文化」之下，已完整呈現不同時期不同族群進入台灣所帶來的多元文化發展。

如今新課綱推動邁入第2年，師生拿到「沒有三國」的歷史課本，還有老師擔憂學生會對閱讀歷史失去興趣。這項政策後續會如何發展，現階段看來，恐怕還有很長一段路要走。