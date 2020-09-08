　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

教育部去年8月起推動108課綱，當時歷史科的部分因為「去中化」爭議鬧上新聞版面。近日各中小學陸續開學，師生相繼拿到新的課本，有歷史老師跳出來表示，課本中關於中國歷史的部分大幅縮水，連三國、平民皇帝劉邦的故事也被刪掉，恐怕會讓孩子失去閱讀歷史的趣味。

▲▼107國中會考、家長、考生、國中生、補習班、補教、考試、會考。馬賽克版。（圖／記者胡順惠攝）

▲108課綱推行進入第2年，但還是有許多爭議需要討論。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，新北市中和國中歷史教師李金鳳坦言，新課綱將中國史改為東亞史，雖然近代史變得更豐富，但像是史前時代北京人的消失、上古時代夏商周的更替，甚至連中古時代隋唐以前的內容都大幅縮減，看不到三國鼎立、平民皇帝劉邦等故事，似乎有點太過「略古詳今」了。

請繼續往下閱讀...

其實關於新課綱歷史科部分的爭議，早在去年8月推動初期各界就有許多不同的聲音。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財在去年8月30日召開的記者會上提到，綜觀現有的課本，民族上去中國化，課本內容以南島語系取代中華民族，甚至以血源DNA否定台灣人與中國人的關係，再以海洋民族取代亞洲大陸的中華民族，完全斬斷兩岸間一衣帶水的關係，甚至直接否定1943年的《開羅宣言》以及《波茨坦宣言》，漠視兩岸的地緣與歷史關係，進而粗魯推動去中華文化中心論。

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲國中會考競爭激烈。（圖／記者許展溢攝）

不過，當時教育部國教院也有出面澄清，強調108課綱是經過嚴謹研修，及專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序之方式發布；歷史科在課綱研修過程，中廣泛諮詢學者專家及第一線教師之意見，他們普遍都認為，中華文化可包含在「多元文化」之下，已完整呈現不同時期不同族群進入台灣所帶來的多元文化發展。

如今新課綱推動邁入第2年，師生拿到「沒有三國」的歷史課本，還有老師擔憂學生會對閱讀歷史失去興趣。這項政策後續會如何發展，現階段看來，恐怕還有很長一段路要走。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
謝和弦嗆有「性愛片原始檔」要Keanna嫁不出去！律師看傻
絕對不要取的五大地雷英文名字！　Candy、Mary都上榜
《古惑仔》烏鴉蒼老近況曝！ 57歲張耀揚消失N年「頭髮、鬍子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一天收入才50元！台南駝背嬤縮公園長椅賣手工杯套　故事曝光

10米高！「無聲殺手」超恐怖瘋狗浪成因曝　宜蘭釣客4死1命危4傷

40年經驗釣友防瘋狗浪靠「679理論」　岩石有青苔就快閃！

入秋首波鋒面周四到轉涼　全台水氣最多2天時間曝！午後防雷雨彈

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句：我真的傻眼了

單身N年終於脫魯！妹子狂吸「男友味」上癮　女網友曝「這裡」最香

新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

一天收入才50元！台南駝背嬤縮公園長椅賣手工杯套　故事曝光

新北再爆「黑心口罩商」　中國製工業用冒充醫用！流向曝光

10米高！「無聲殺手」超恐怖瘋狗浪成因曝　宜蘭釣客4死1命危4傷

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句：我真的傻眼了

單身N年終於脫魯！妹子狂吸「男友味」上癮　女網友曝「這裡」最香

新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

一天收入才50元！台南駝背嬤縮公園長椅賣手工杯套　故事曝光

新北再爆「黑心口罩商」　中國製工業用冒充醫用！流向曝光

10米高！「無聲殺手」超恐怖瘋狗浪成因曝　宜蘭釣客4死1命危4傷

250萬人搶紙本藝FUN券！今中午抽60萬名幸運兒「中籤率24%」

老是愛錯人！「9姓名筆劃」愛情運衰爆了　專家：4種人易吸渣男

40年經驗釣友防瘋狗浪靠「679理論」　岩石有青苔就快閃！

入秋首波鋒面周四到轉涼　全台水氣最多2天時間曝！午後防雷雨彈

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句：我真的傻眼了

單身N年終於脫魯！妹子狂吸「男友味」上癮　女網友曝「這裡」最香

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！　妹崩潰…網傻眼轟爆

新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

Selina前夫離婚5年…爆「進度超前」已求婚尹馨！　張承中全程陪開刀

蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

法21歲足球巨星姆巴佩確診！　巴黎聖日耳曼足球俱樂部損失第7人

搭船出海吹風、逛海灣市集　2020大鵬灣帆船生活節9/25登場

聯合國大會將開幕！　紐約21社團挺台入聯：台灣準備好了

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」要Keanna嫁不出去！　律師看傻：噁心

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

生活熱門新聞

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

加利口罩退143萬片　扛整箱要退

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

帝王蟹肉棒1支100元！她曝心得：超失望

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

批「台灣像貧民窟」引戰　在台韓人滅火

一碗滷肉飯588　約吃飯爆笑慘劇

入秋首波鋒面周四到轉涼！　全台水氣最多2天時間曝

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

又一家拿中國製混充　新北市口罩商黑心手法曝光

更多熱門

相關新聞

譚兵讀武／兩岸「鬼時代」宣傳戰

譚兵讀武／兩岸「鬼時代」宣傳戰

國共角力初期，不僅政治與軍事的對峙，「心理戰」也是被廣泛使用的戰術。舉例來說，當時兩岸不約而同出現「妖魔鬼怪」，對岸有專門割人生殖器的「毛人水怪」，台灣則是「全台大鬧鬼」，這些故事經過加油添醋，深深影響民生經濟。9月4日晚間8時整，《譚兵讀武》第18集持續破解兩岸對峙的鬼時代。

譚兵讀武／破解外島三大軍中靈異傳說

譚兵讀武／破解外島三大軍中靈異傳說

譚兵讀武／八二三砲戰是懲罰性戰爭？

譚兵讀武／八二三砲戰是懲罰性戰爭？

YAMAHA從鋼琴到摩托車歷史回顧

YAMAHA從鋼琴到摩托車歷史回顧

譚兵讀武／美軍設「洋基站」想當南海王

譚兵讀武／美軍設「洋基站」想當南海王

關鍵字：

課綱歷史中國史

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

野生「零負評女神」現洲際棒球場

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

更多

最夯影音

更多
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面