譚兵讀武／毛人水怪專割生殖器？　解密兩岸「鬼時代」背後的宣傳戰

記者曾俊豪／台北報導

國共角力初期，不僅政治與軍事的對峙，「心理戰」也是被廣泛使用的戰術。舉例來說，當時兩岸不約而同出現「妖魔鬼怪」，對岸有專門割人生殖器的「毛人水怪」，台灣則是「全台大鬧鬼」，這些故事經過加油添醋，深深影響民生經濟。9月4日晚間8時整，《譚兵讀武》第18集持續破解兩岸對峙的鬼時代。

▲《譚兵讀武》第18集回顧兩岸對峙的鬼時代。（圖／翻攝譚兵讀武）

上一集的節目中，資深媒體人老譚為大家解密八二三砲戰衍生出來的鄉野傳說，本集節目持續「打鬼」。老譚指出，大陸在1950年代時曾經出現過「毛人水怪」或「水鬼毛人」的可怕傳說，時間長達好幾年，這些鬼怪專門挖心、挖眼與割生殖器，足跡遍佈五六個省，甚至流傳到北京郊區。

他指出，鬼怪傳說鬧的沸沸揚揚，讓當時已經很差的經濟狀況有如雪上加霜，因為民眾不敢出門，甚至互相猜忌，「事後，毛人水怪被定位為有內部矛盾，也有一說是有人在暗中搞鬼，也就是國民黨潛伏在大陸的特務。」

▲「20世紀50年代中國大陸謠言研究」一書探討毛人水怪。（圖／記者任以芳攝）

至於台灣，也並非歌舞昇平。老譚表示，水鬼毛人1950年代在大陸鬧的沸沸揚揚，台灣則在1970年代發生過全台大鬧鬼，「到處鬼影幢幢，有民間傳說對岸一次派400個水鬼來台灣，這些謠言一度讓大家晚上不敢出門。」」

老譚認為，這類「群體性瘋狂」其實非常獨特，往往要靠「國家機器」介入才能平息。9月4日晚間8時整，《譚兵讀武》第18集帶您走進時光隧道，回顧兩岸的「鬼時代」，揭開背後的國共鬥爭面紗。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）