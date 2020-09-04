　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／毛人水怪專割生殖器？　解密兩岸「鬼時代」背後的宣傳戰

請按讚支持ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／台北報導

國共角力初期，不僅政治與軍事的對峙，「心理戰」也是被廣泛使用的戰術。舉例來說，當時兩岸不約而同出現「妖魔鬼怪」，對岸有專門割人生殖器的「毛人水怪」，台灣則是「全台大鬧鬼」，這些故事經過加油添醋，深深影響民生經濟。9月4日晚間8時整，《譚兵讀武》第18集持續破解兩岸對峙的鬼時代。

▲▼《譚兵讀武》第18集持續破解兩岸對峙的鬼時代。（圖／記者曾俊豪攝）

▲《譚兵讀武》第18集回顧兩岸對峙的鬼時代。（圖／翻攝譚兵讀武）

上一集的節目中，資深媒體人老譚為大家解密八二三砲戰衍生出來的鄉野傳說，本集節目持續「打鬼」。老譚指出，大陸在1950年代時曾經出現過「毛人水怪」或「水鬼毛人」的可怕傳說，時間長達好幾年，這些鬼怪專門挖心、挖眼與割生殖器，足跡遍佈五六個省，甚至流傳到北京郊區。

他指出，鬼怪傳說鬧的沸沸揚揚，讓當時已經很差的經濟狀況有如雪上加霜，因為民眾不敢出門，甚至互相猜忌，「事後，毛人水怪被定位為有內部矛盾，也有一說是有人在暗中搞鬼，也就是國民黨潛伏在大陸的特務。」

▲▼「20世紀50年代中國大陸謠言研究」一書探討毛人水怪。（圖／記者任以芳攝）

▲「20世紀50年代中國大陸謠言研究」一書探討毛人水怪。（圖／記者任以芳攝）

至於台灣，也並非歌舞昇平。老譚表示，水鬼毛人1950年代在大陸鬧的沸沸揚揚，台灣則在1970年代發生過全台大鬧鬼，「到處鬼影幢幢，有民間傳說對岸一次派400個水鬼來台灣，這些謠言一度讓大家晚上不敢出門。」」

老譚認為，這類「群體性瘋狂」其實非常獨特，往往要靠「國家機器」介入才能平息。9月4日晚間8時整，《譚兵讀武》第18集帶您走進時光隧道，回顧兩岸的「鬼時代」，揭開背後的國共鬥爭面紗。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

譚兵讀武／毛人水怪專割生殖器？　解密兩岸「鬼時代」背後的宣傳戰

解放軍雙航母出海！再宣布：渤海海峽、黃海北部執行「軍事任務」

爆解放軍「首次接近夏威夷」軍演！　環時：消息不靠譜、刻意炒作

美偵察機飛入南海「訊號消失」　陸：疑使用「虛假電碼」又換回

解放軍「雙航母」時代來了！遼寧、山東艦同時出海　衞星照曝光

一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

曾說中韓國瑜命運！預言家：10月恐爆第3次世界大戰　是終局之戰

美報告揭解放軍侵台4路線！　陳玉珍曝直接「斬首」關鍵

美中軍力報告低估台灣戰力！　富比世：忽略台灣「長程巡弋」飛彈

台灣飛官30年前「山、海跳傘」兩度逃生　英彈射椅大廠4數字致意

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

譚兵讀武／毛人水怪專割生殖器？　解密兩岸「鬼時代」背後的宣傳戰

解放軍雙航母出海！再宣布：渤海海峽、黃海北部執行「軍事任務」

爆解放軍「首次接近夏威夷」軍演！　環時：消息不靠譜、刻意炒作

美偵察機飛入南海「訊號消失」　陸：疑使用「虛假電碼」又換回

解放軍「雙航母」時代來了！遼寧、山東艦同時出海　衞星照曝光

一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

曾說中韓國瑜命運！預言家：10月恐爆第3次世界大戰　是終局之戰

美報告揭解放軍侵台4路線！　陳玉珍曝直接「斬首」關鍵

美中軍力報告低估台灣戰力！　富比世：忽略台灣「長程巡弋」飛彈

台灣飛官30年前「山、海跳傘」兩度逃生　英彈射椅大廠4數字致意

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

兼具環保與美觀！高雄厝邁入第10年　中古價貴1~2成仍有人買單

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

軍武熱門新聞

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

名嘴一張F16照　曝美軍售隱藏實力

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

富比世：美中軍力報告低估台灣戰力

雙航母來了　遼寧、山東艦同時出海

美偵察機南海訊號消失　陸：疑使用假電碼

美空軍成功試射無武裝「義勇兵三型飛彈」

台飛官30年前跳傘奇蹟　英大廠致意

美專家：中國攻台恐淪另一個越戰

陸：渤海海峽、黃海北部執行「軍事任務」

爆解放軍「首接近夏威夷」軍演！　環時：消息不靠譜

首戰即終戰？共軍無力全面犯台

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

更多熱門

相關新聞

實控線緊張　印陸軍司令：已做預防性部署

實控線緊張　印陸軍司令：已做預防性部署

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）4日表示，中印實際控制線地區（LAC）的情勢有點緊張，目前已經採取預防性部署，以確保印方安全。納拉瓦內指出，印軍的士氣非常高昂，能立即應變任何狀況，但相信邊境緊張問題，能夠透過雙方談判解決。

印度外長最快10日見王毅

印度外長最快10日見王毅

名嘴一張F16照　曝美軍售隱藏實力

名嘴一張F16照　曝美軍售隱藏實力

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

印軍增防佔地理優勢　主動出擊風險卻高

印軍增防佔地理優勢　主動出擊風險卻高

關鍵字：

譚兵讀武老譚馬可叔軍武歷史youtuber網紅全台大鬧鬼毛人水怪水鬼毛人

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面