國中歷史狂刪中國史！老師嘆壓力更大「整本課本完全沒脈絡」

記者許展溢／台北報導

108新課綱上路，但國中歷史課本中國史部分卻大幅縮水，連三國、平民皇帝劉邦的故事都被刪，恐讓孩子失去閱讀歷史趣味外。《ETtoday新聞雲》實際到台北市中正區和中山區兩所國中，學校老師翻閱課本向記者表示，改到去中國化的感覺，整本課本「完全沒脈絡」，老師壓力會更大，學生應付考試只能「硬背」。

▲學校老師表示，國中歷史課本中國史刪了有點多。（圖／記者許展溢攝）



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中正區一所國中老師提到，這學期要從夏商周上到清代末期，橫跨時間點太長，內容變成主題式，講一講，後面直接跳到選材，很快講完，變成點狀的東西，但歷史是「有脈絡跟背景的」，搞到後來老師上課會很辛苦，因為課本課綱都沒，要兜一圈才能講課本選材。若老師偷懶，不願自編教材、補充，可能直接講選材，學生沒資料、脈絡情況下只能用硬記的。

▲▼ 學校老師嘆歷史課本變得沒脈絡，老師壓力更大，學生應付考試只能硬背。（圖／記者許展溢攝）



學校認為，課綱講好聽點是國際化，以往重點放在南宋、北宋，讓學生了解中國境內歷史變遷跟文化，現在強調當時朝代的國際情勢，老師要補充更多東西，按照心測中心講法，課本課綱沒有不會考，問題是學生學習時沒有「先備知識」，一下跳這一下那個，且一週只上一節課，時間有限，這學期要從商周講到清代，下學期清末講到世界歷史，老師壓力大，學生接收的訊息更片面。

有老師直指，歷史課本內容中國史「刪了有點多」 ，編課綱的人可能覺得是重點，問題是現場老師要顛覆以往教學的模式，必須重新適應。不過有老師說，對非歷史老師可能覺得學習就是要「多方涉略了解」沒什麼問題，只是對歷史老師而言會覺得當然講中國就好好講中國，講到那時的外國幹嘛，整個重心不對。還有老師表示，歷史課本刪到薄薄一本，有去中國化的感覺，跟執政黨有關。