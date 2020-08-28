譚兵讀武／小金門無頭連夜半踢正步？　破解「金馬獎」三大靈異傳說

記者曾俊豪／台北報導

今年是八二三砲戰62週年，這場經典戰役確保兩岸分治局面，甚至還衍生出許多「鄉野傳說」。仔細深究發現，當年的緊張氛圍下，俗稱「水鬼」的蛙人深入敵營「摸哨」時有所聞，包含「無頭連」、「人頭階梯」等故事都與此有關。8月28日晚間8時整，《譚兵讀武》第17集為您破解這些靈異傳說。

▲資深媒體人老譚為大家破解外島三大軍中謎團。（圖／翻攝譚兵讀武）

有關於戰地靈異傳說，目前網路上最通行的版本是「小金門南山無頭連部隊」，故事發生在1969年，八二三炮戰過後，兩岸仍處於對峙局面。當地村民發現，駐紮在金門青岐村南山頭的南山連，寢室內血流成河，士兵喉頭被切斷，左耳被割下。

原來，對岸的「水鬼」深夜「摸哨」將南山連殲滅。說也奇怪，儘管之後沒有新的部隊進駐，但每到深夜，村民便會聽到南山連出操的聲音，上前察看竟發現，踢著正步的士兵全都沒有頭，於是「無頭連」的傳說自此蔓延開來。

▲823砲戰衍生諸多靈異傳說。（圖／記者蔡紹堅攝）

資深媒體人老譚指出，自己訪問就無頭連的傳說，訪問過前陸軍砲兵營少校輔導長林馬騰，他1975年時在小金門服役，退役後也一直生活在小金門。林馬騰指出，自己就住在南山頭附近，以前還在部隊服役，南山連也是管轄單位之一，「這根本就假的，以前看電視，還看過有談話性節目在說這段，講得好像自己在現場，可是根本沒有這回事。」

老譚還提到，外島的「鄉野傳說」一共有三個，除了「無頭連」之外，還有「女水鬼復仇記」以及水鬼摸哨，砍下頭顱裝臉盆，所以部隊不用臉盆用水桶的禁忌。想知道真相為何，8月28日晚間8時整，《譚兵讀武》第17集為您破解這些軍中謎團。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／YouTube譚兵讀武）