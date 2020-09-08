課綱歷史大砍！「商周到隋唐」僅1600字　學者怒批「簡陋的課本」

記者崔至雲／台北報導

近日有歷史教師向媒體投書表示，108課綱的國中歷史課本被大砍，除了「三國」消失，魏晉南北朝、安史之亂統統不見。嘉義大學歷史系教授吳昆財怒批，「新課本根本超簡陋」，學生學到的都是破碎的歷史，「商周到隋唐」2400年歷史僅以1600字講完，「課本到底在搞什麼？」

細數歷史新課本，吳昆財無奈表示，以翰林出版社為例，中國史共有6章節，要從商周講到晚清共3600年，以3600年分在6章節來看，一章節要講600年歷史，但每章節僅有1500字，再進一步算的話，一年的歷史只有2.5個字。

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▲新課綱國中歷史課本刪去部分中國歷史。（圖／記者許展溢攝，下同）

吳昆財提到，新課本第1章「從商周到隋唐的國家與社會」刪到只剩短短4頁，2400年歷史僅以1600字講完，歷史人物幾乎只提到秦始皇，漢武帝等人匆匆帶過，《史記》、《漢書》、三國、魏晉南北朝、貞觀之治、楊玉環與安史之亂統統不見，「這根本是破碎、簡陋到不行的歷史，沒有前因後果，凌亂！」

吳昆財憤怒指出，這樣凌亂的歷史課本，只會讓學生一點歷史概念都沒有，現在全球都要求學生要有閱讀、批判的能力，但這樣的課本會讓未來10年、300萬的學生沒有這些基本能力，

「讀歷史就是要有前因後果」，吳昆財說，未來學生的閱讀歷史的能力一定會往下降，「春秋是哪五霸、戰國是哪七雄；《史記》、《漢書》完全不提」，課本刪成這樣，未來連帶國文都會很難教！

補教業歷史老師陳啟鵬也提到，新課本把三國史刪掉，未來學生對於三國會很粗淺，甚至不了解「萬事俱備只欠東風」、「瑜亮情結」等典故；在新課本也發現「安史之亂」也刪去，這樣未來國文老師在教白居易長恨歌時，還需要先教唐明皇與楊貴妃引發的安史之亂，才知道長恨歌的典故；另外，連武則天也刪掉，這樣代表國中生未來不會知道第一個女皇帝是誰，甚至無法了解女性啟發的始因，對於未來的教學引響可說是非常大。