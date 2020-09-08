防疫女英雄！頭髮「從黑到白」憔悴樣連韓國人都慚愧　成首任廳長

▲鄭銀敬帶領南韓抗疫有功，成為疾病管理本部升格為廳後的首任廳長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在3月初，因「新天地教會」爆發大規模群聚感染而來到最高峰，當時疾病管理本部長鄭銀敬（정은경）每天定時召開記者會報告疫情發展，在防疫上為一等大功臣。對此，總統文在寅今（8）日表示，12日疾病管理本部將正式升格為「廳」，成為獨立的行政機關，而鄭銀敬則留下來擔任首位女廳長。

根據韓媒《News1》，青瓦台發言人康岷碩（강민석）8日在簡報會上表示，「（鄭銀敬）本部長在這段期間，始終站在防疫的最前線，竭盡自己最大的努力克服新冠肺炎所帶來的危機，在我國（南韓）成為世界各國想效法的防疫楷模上，扮演最重要的角色。期待鄭銀敬擔任疾病管理廳首任廳長後，能引領我國在防疫、管理各種疾病上更上一層樓。」

▲隨著南韓疫情嚴峻，鄭銀敬2月、5月、6月身影日漸憔悴。（圖／達志影像）

鄭銀敬生於1965年，從全南女子高中畢業後，考上首爾大學醫科就讀，並取得該校保健學、預防醫學碩士，進入保健福祉部後，先後擔任應急醫療科長、疾病政策科長、疾病管理本部疾病預防中心長、緊急狀況中心長等。

南韓在2015年遭遇「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS）疫情，當時鄭銀敬在疾病管理本部擔任疾病預防中心長，在召開防疫簡報會時，遇到以在野黨「新政治民主聯合」（새정치민주연합，共同民主黨前身）黨魁身份來訪的文在寅，鄭銀敬專業的形象受到文在寅青睞，2017年5月文在寅選上總統後，隨即提拔鄭銀敬為疾病管理本部長。

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