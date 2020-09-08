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全球每天新增25萬例　柯文哲提醒：產業轉型升級與疫情共存

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▲▼柯文哲出席「2020臺北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」致詞。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席「2020臺北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市資訊局8日舉辦「2020台北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」，探討「智慧城市協助城市數位轉型」及「如何協助民眾適應新型態及產業經濟復甦」。台北市長柯文哲8日致詞時表示，中央說要做「防疫、紓困、振興」，但他認為是「防疫、紓困、轉型」，透過產業升級找出未來競爭力。

台北市長柯文哲8日出席「2020台北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」，並且於致詞時表示，今年全世界最重要影響是新冠肺炎，疫情管制對整個醫療體系、產業有很大影響。台灣在這波疫情表現上面良好，主要還是因為在SARS有吃到苦頭，所以做很多準備，而南韓與日本則在SARS時期吃到的苦頭比較少，所以說面對問題並且反應，才能確保整個國家在未來時間有更好的表現。

▲▼柯文哲出席「2020臺北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」致詞。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提到，他每天到衛生局聽取說明，例如有幾個新增案例，特別是美國；現在從數據看起來，每天案例還是在新增25萬人上下，代表疫情還在燃燒，台灣只是因為在邊境管制狀況下，疫情沒那麼嚴重，可見短時間內疫情不會結束，「我們不太能回到過去了，所以要與疫情共存。」

柯文哲提及，政府說在做防疫、紓困、振興，但他認為過去經濟模式大概不可行，所以應該是「防疫、紓困、轉型」，轉型最重要的就是技術發展，而技術發展就是產業升級，不論是軟硬體比以前更好，如何透過5G、人工智慧、大數據等新興科技。

柯文哲強調，社會轉型是他們討論的重點，北市公部門一直在推動無現金交易，希望能夠打造數位環境，藉由數位轉型找出未來競爭力，以創新維持城市經濟發展。

論壇過程中，資訊局長呂新科也發佈「台北智慧城市數位治理與科技防疫」，為因應新冠疫情及配合中央政策，北市府運用科技解決方案，例如實名制口罩販賣系統、防疫實名制APP-myCode、疫情儀表板等共同嚴守防疫戰線。另外北市府也致力推動數位治理政策，於智慧城市框架下規劃「智慧城市1+7領域」，藉由公部門與產業合作達成智慧台北理想。

資策會產業情報研究所長詹文男則談論「城市數位轉型–建構以人為本的智慧城市」，於後疫情時代的全球政治、經濟與產業、消費、科技、生活型態受到劇烈變化，加速智慧城市的數位轉型，並且強調未來透過AI取得資訊，以降低因接觸造成感染的風險。

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