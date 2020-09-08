陸三款疫苗集體亮相！詳細資訊大公開　接種7天後產生抗體

▲▼中國生物疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

備受關注的中國3款新冠滅活疫苗，近日在中國國際服貿會首次公開亮相。陸媒完整公開了3款疫苗的包裝盒，盒上披露了注射位置和施打程序等重要資訊。外包裝可見，疫苗規格均為每支0.5毫升，接種途徑均為在上臂三角肌位置進行肌肉注射。

9月5日，由國藥集團中國生物技術股份有限公司（中國生物）旗下北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所和科興控股生物技術有限公司（科興）研發的三款新冠滅活疫苗，首次亮相服貿會展位。每款疫苗的規格、使用說明均給出詳細介紹，引發大量民眾駐足。

現場工作人員透露，這些疫苗正進行第三期國際試驗，預計能在今年年底上市，兩家公司的年產量共達6億支。研究顯示，疫苗接種7天後開始普遍產生抗體，預計持續1至3年的可能性較大。

▲中國生物武漢所疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在用量方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，基礎免疫2至3劑，第1劑和第2劑間隔2至4周，第2劑和第3劑間隔4周；中國生物北京所疫苗包裝顯示，基礎免疫為2劑次，每劑間隔2-4周；科興疫苗包裝顯示，用於緊急接種時基礎免疫程式為2劑次、間隔2周，用於常規接種時基礎免疫程式為2劑次、間隔1個月。

接種對象方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，該疫苗「適用於6歲及以上易感人群」。中國生物北京所疫苗的包裝同樣寫明，適用於6歲及以上易感人群，但強調「特別是醫務人員等密切接觸者」。科興疫苗則只適用於18歲及以上的易感者。

▲科興疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

有效成分方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，該產品的有效成分是WIV04株新型冠狀病毒滅活抗原，每劑疫苗中含有抗原量200WU。科興疫苗包裝則顯示，該疫苗每劑含新型冠狀病毒抗原600SU（WU與SU為兩公司自定義單位）。

資料顯示，新冠病毒WIV04毒株是由中國科學院武漢病毒研究所石正麗等人成功分離得出。科興方面使用的則是自主分離、命名的「CZ」毒株。

針對注射疫苗的不良反應，中國生物北京所疫苗包裝顯示，「一般接種後24小時內，注射部位可能出現疼痛、觸痛、紅腫和瘙癢，多數情況下於2-3天內自行消失。」另外兩款疫苗則標明「詳見說明書」。

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