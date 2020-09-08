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入秋首波鋒面周四到轉涼　全台水氣最多2天時間曝！午後防雷雨彈

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▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲林定宜表示，周四、周五是近期水氣最多的時間，要注意一下。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（8日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣鯉魚潭的19.5度。氣象局預報員林定宜提醒，周四、周五入秋第一道微弱鋒面報到，是近期水氣最多的時間，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地午後並有局部較大雨勢發生機率。

今高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【黃色燈號】36度以上
嘉義市、雲林縣、彰化縣、高雄市、台南市。

▼氣象局對5縣市發布「高溫資訊」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今環境盛行偏東南風，水氣較少，各地多雲到晴，迎風面東南部有不定時局部短暫陣雨，午後大台北地區、東北部及各地山區有機會出現局部短暫雷陣雨；今晨花東局部地區降到20度以下、比較涼，白天各地高溫約32至35度，局部區域如彰化至高雄一帶的內陸區域，有機會出現36度以上高溫。

林定宜提醒，台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，基隆北海岸仍有突發性大浪發生的機率。氣象局也發布「長浪即時訊息」，今台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，今晨3時新北龍洞、宜蘭蘇澳、花蓮及馬祖持續觀測到浪高2至4米左右的長浪，請注意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周三天氣還算穩定，周四、周五入秋第一道微弱鋒面報到，水氣稍微增加、降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地午後並有局部較大雨勢發生機率，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

林定宜指出，周四、周五是近期水氣最多的時間，要注意一下；而鋒面通過後的冷空氣沒很強，但會稍微轉涼，高溫約降低2、3度，估北台灣從35度降到32度。

林定宜表示，周六至下周一吹東南風，水氣仍較多，東半部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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