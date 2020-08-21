譚兵讀武／八二三砲戰是懲罰性戰爭？　金門無辜成為兩岸炮灰

記者曾俊豪／台北報導

今年是八二三砲戰62週年，1958年8月23日當天，解放軍對金門展開轟炸，落彈將近60萬發砲彈。當年國共雙方對這場戰役其實各有盤算，並非單純追求獲勝，甚至一些金門民眾，還認為這場戰役是懲罰性戰爭。8月21日晚間8時整，《譚兵讀武》第16集帶您從另一個角度看八二三砲戰。

軍事歷史Youtuber老譚表示，台海為何爆發八二三砲戰，其實說法非常多，「有人說蔣介石與毛澤東當年心靈相通，很有默契的演出這場戰爭，透過金門各取所需；也有人說毛澤東為了測試美國所以發動這場有限戰爭，也就是打而不登；還有人提到，起因是因為消耗過期的俄製彈藥。」

▲資深媒體人老譚本集將用不同角度剖析八二三砲戰。（圖／翻攝譚兵讀武）

老譚指出，很多說法都禁不起考驗，因為毛澤東對戰爭的發動相當謹慎，絕對是不打沒把握的仗，「所以八二三的時候，他還下令過只打蔣艦，不打美艦，最主要原因當然還是與，美中台三角關係有關。」

他認為，戰爭是政治的延續，也因此，從砲戰的結果來說，毛澤東的分析是砲擊金門 可以打破蔣介石反攻大陸的企圖心，讓蔣介石繼續統治金馬也能打破美國劃峽而治的計畫，「可使蔣介石和美國被外島局勢所牽制。」

▲ 圍頭八二三戰地公園。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，相較於過往討論八二三砲戰時，外界都聚焦戰事發生的因果，老譚在本集節目中，還談到金門人的看法，從金門當地居民的角度剖析這場戰役。他表示，身邊有許多金門人認為八二三砲戰是一場懲罰性戰爭，金門沒有選擇餘地就變成兩岸下的砲灰。

老譚表示，部分金門人反戰並不是所謂的投降主義，而是他們從小的共同經驗、共同體認，像是為了備戰，金門所有的建設與發展都以作戰為優先導向等。8月21日晚間8時整，《譚兵讀武》第16集帶您從另一個角度看八二三砲戰。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）