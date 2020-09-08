10米高！「無聲殺手」超恐怖瘋狗浪成因曝　宜蘭釣客4死1命危4傷

▲大溪漁港10米高瘋狗浪畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

記者陳俊宏／台北報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔7日發生多名釣客遭10米高的瘋狗浪捲入海中，共釀成4死、4傷、1命危。對此，氣象專家吳德榮提醒，瘋狗浪防不勝防，是「無聲殺手」。氣象局也發布「長浪即時訊息」，提醒民眾注意。

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氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，基隆北海岸仍有突發性大浪發生的機率。

氣象局也發布「長浪即時訊息」，今台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，今晨3時新北龍洞、宜蘭蘇澳、花蓮及馬祖持續觀測到浪高2至4米左右的長浪，請注意。

▼瘋狗浪殺人現場曝光，獨留釣竿在岸上。（圖／地方中心翻攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，7日大溪漁港發生釣客落海的不幸事件，雖然海神颱風7日上午8時已登陸韓國，但其在海面上所激起的長浪，仍以重力波的速度向四周傳遞，接近海岸時，後浪追上前浪，由於浪的堆疊，常造成浪高突然增大。

吳德榮說，而當時岸邊並無強風，比東北季風的瘋狗浪更難察覺，故防不勝防，是無聲殺手。他提醒，每當有颱風在鄰近海域，甚至於強颱於1000公里以外通過時，皆應注意氣象局長浪的警示，切莫掉以輕心。

這起釣客遭瘋狗浪捲走意外發生後，宜蘭消防隊出動人力、水上摩托車前往救援，海巡署、空勤總隊直升機也加入搶救，現場釣客更紛紛加入救援行列。據悉，大溪漁港是當地垂釣聖地，這次瘋狗浪發生得快，令釣客們措手不及，這次釀成4人喪命憾事。

▲▼瘋狗浪形成原因。（圖／氣象局）