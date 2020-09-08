一天收入才50元！台南駝背嬤縮公園長椅賣手工杯套　故事曝光

▲台南阿嬤在公園長椅擺攤，杯套掛滿鐵架沒人買。（圖／翻攝原PO臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名女網友發現，公園裡有一名白髮駝背的林阿嬤，縮在長椅上賣著許多可愛的杯套及飾品，且全部商品都是她一針一線手工製作，消息在網路上曝光後，引起大批熱心網友響應。對此，阿嬤表示，她也在桃園、高雄賣過，目前在台南自己一個人生活，賣多少算多少，有空來跟她捧場，她就心滿意足了。

《東森新聞》直擊，27年次、今年82歲林阿嬤手工做的粉紅色毛線衣、帽子和杯套，精緻程度不輸百貨專櫃，而杯套只要200元，還有手機套及各種卡通圖案的吊飾，竟只要50元。阿嬤受訪時表示，這都是她自己鉤的毛線，以前生意很好，現在就不好了。

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▼阿嬤的手工杯套價格十分佛心。（圖／翻攝原PO臉書）

有網友路過在和意路晶英酒店旁的公園發現阿嬤，PO網請大家幫忙用新台幣幫阿嬤的商品下架，讓她能早點回家休息。許多民眾以行動支持，到場買東西力挺。一名受訪者說，覺得阿嬤的東西可愛，技術很讚；另一人直呼很便宜，因手工製作，兩個才賣100元，「北部買不到。」

據了解，林阿嬤不但有街頭藝人證照，以前曾到過桃園、高雄做生意，最近生意不太好，幸好遇上好心民眾。她表示，現在一天收入頂多幾百元，有時只有50、100元，但這幾天生意很好。

林阿嬤現在獨自在台南生活，賣的東西大部分都是以前做的，如今一天頂多做一件，賣多少賺多少，加上政府補助，生活還過得去，不需要特別幫忙。她說，大家有空來跟她捧場，也就心滿意足了。

▼阿嬤手工產品精緻程度不輸百貨專櫃。（圖／翻攝原PO臉書）