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40年經驗釣友防瘋狗浪靠「679理論」　岩石有青苔就快閃！

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▲大溪漁港瘋狗浪畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器拍下瘋狗浪來襲的瞬間。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭頭城鎮大溪漁港燈塔昨日（7日）發生釣客遭瘋狗浪捲走的意外，造成4死、1命危、1輕傷。擁有40年海釣經驗的前市議員、基隆市海釣協會前會長韓良圻提醒，假如氣象預報出現平均風力六級、最大陣風七級以及瞬間最大陣風九級等資訊，最好就不要去海釣，以免發生危險。

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倖存的釣客聲稱，當時有3道大浪接連來襲，一開始連兩波浪花都無人理會，直到第三波浪來襲，他只能眼睜睜看著多名釣客遭捲入海中。事後現場監視器影像曝光，只見浪花瘋狂拍打堤防，高度約10公尺，畫面相當驚悚。

這起意外事件連帶也引起民眾對於如何防範瘋狗浪的討論。海釣經驗長達40年的韓良圻接受媒體採訪時表示，首先釣客一定要注意自身風險，救生衣等裝備該穿就穿，再來要慎選垂釣的場所，假如該地點的岩石有青苔，就不要在那裡釣魚，畢竟誰也不知道長浪什麼時候會再來。

另外，韓良圻也提出「679理論」，也就是當氣象預報出現平均風力六級、最大陣風七級以及瞬間最大陣風九級等資訊，建議最好就不要去海邊釣魚了，一切還是安全第一。

▲瘋狗浪殺人現場曝光！7釣客落海釀2死、2命危　獨留釣竿在岸上。（圖／地方中心翻攝）

▲事發現場只剩下岸上的釣竿。

天氣風險公司總監賈新興也在臉書PO文分析4種瘋狗浪可能出現的時間點，內容如下：

瘋狗浪易出現4大時間點
1.冬天時，東北季風強盛時東北角海岸會有大湧浪出現
2.夏天時，西南季風強盛西南海岸線必須注意大湧浪的危險
3.颱風若在您所要去的海邊的外海，請特別小心，最好不要去
4.農曆初一或十五前後3天之滿潮時間，若有季風或颱風之因素存在，大湧浪出現的機會也較大

瘋狗浪好發地點
1.突出海岸的礁石或磯岩
2.靠近海邊的平台
3.海堤邊面海的消波塊
4.燈塔附近的防波堤

▲瘋狗浪殺人現場曝光！7釣客落海釀2死、2命危　獨留釣竿在岸上。（圖／地方中心翻攝）

▲靠近海邊的平台、燈塔附近的防波堤都是瘋狗浪的好發地點。

賈新興進一步說明波浪的概念，波浪的大小與風的強度、吹風時間及風在海面吹過的距離成正比，其中，在遙遠地方形成而且能夠跑到台灣的浪就叫湧浪（或長浪），所謂的瘋狗浪就是大的湧浪。

而形成大湧浪的原因有三，第一，當湧浪移動到岸邊時，會與某地海邊海水由於海底地形形成區域近岸浪，產生共振現象而變成巨浪；第二，外海長浪在變淺之大陸棚上，由於相位速度變慢，波峰受波浪擠壓而變高，而當波的振幅變大後，非線性所持有的陡峭化特性，會使得波峰高漲，衝到岸邊形成巨浪；第三，外海長浪傳到近岸時，若逢近岸海流變化，常會形成大湧，並快速向岸邊推進而與某地近岸浪作用，在磯岩或防波堤產生巨浪。

最後，賈新興也呼籲，瘋狗浪其實是有跡可循的，「大湧浪形成的時機是在季風來臨及台灣附近有颱風時」，所以這4個時間點一定要特別注意。

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