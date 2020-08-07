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譚兵讀武／越戰風雲！美軍設「洋基站」想當南海王　「空中作戰」竟拿不下北越

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記者曾俊豪／台北報導

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」指出，整個7月份，美軍一共出動67架次的大型偵察機前往南海展開偵察行動。事實上，美國在南海行動頻繁，過去越戰時期，還曾短暫設置「洋基站」，24小時派航母巡弋，轟炸北越。8月7日晚間8時整，《譚兵讀武》帶您回顧中美越的南海風雲。

「南海戰略態勢感知」還提到，美軍在南海的偵察行動，5月有35次，6月有49次，換言之，美軍近三個月越來越頻繁到南海「看風景」，也讓外界密切關注南海局勢，甚至認為中美有可能在這裡擦槍走火。

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍日前在南海演習。（圖／翻攝央視）

資深媒體人老譚指出，很多人都認為美軍航母一直出現在南海，還不只一艘，隨時有可能發生衝突。不過，若回顧南海過去的歷史就會發現，美國最多的時候，曾經一度至少有6艘航母在此巡弋，「而且一天24小時，時時刻刻有艦載機起飛，這就是離海南島很近的南海洋基站。」

他表示，洋基站位於南海西北部，越南北部與海南島之間的海域。為了打越戰，美國在海上設置指揮與作戰中心，地點一開始偏南，使用兩年後，為了提高轟炸北越的效率，就往北邊移位，「這麼一動，最北邊離海南島也不過就100多公里，就可以想見美國當年真的是世界海洋霸主。」

▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

▲美國近來頻頻在南海秀肌肉。（圖／路透）

不過，僅管洋基站象徵美國海洋霸主的地位，但在越戰中，美國並沒有獲得太多優勢，甚至還因為北越獲得中俄的奧援，讓幾次「空中行動」大規模轟炸收不到成效，連帶錯過越戰獲勝時機，甚至激發起美國境內的反戰意識。

相反的，解放軍後來在西沙海戰中擊敗南越，也替未來掌控南沙做好鋪路任務。老譚分析，這是因為中國本來就控制中沙，局部控制西沙，「1974年之後整個控制西沙，為爭奪800公里遠的南沙，踏出了重要一步。」8月7日晚間8時整，《譚兵讀武》帶您回顧中美越的南海風雲。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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