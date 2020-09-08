　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

日本首相安倍晉三8月28日因宿疾復發而請辭，執政黨自由民主黨總裁（黨魁）選舉將於明天公告，選戰起跑。民調顯示，3名參選者當中，內閣官房長官菅義偉人氣最旺。

安倍因宿疾潰瘍性大腸炎復發而請辭，執政黨自民黨總裁選舉將於明天公告、14日自民黨召開參眾議院大會舉行投開票，新黨魁預料將在16日臨時國會上被指名為新首相。目前宣布參選自民黨黨魁的有菅義偉、自民黨前幹事長石破茂、自民黨政調會長岸田文雄。

讀賣新聞今天報導，這場選戰的焦點是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫對策及經濟政策是否承襲「安倍路線」等。

這次自民黨黨魁選舉是以國會議員394票及47都道府縣各3票，總計535票進行投票，屬在緊急情況下的簡易型投票。目前已知菅義偉的故鄉秋田縣3票都要投給他。

日本讀賣新聞社調查顯示，估計菅義偉可囊括7成的國會議員票，具優勢。

讀賣新聞最新民調顯示，3名候選人當中，認為菅義偉適合當下一屆首相有46%、石破33%、岸田9%。如果是針對自民黨支持者的話，民調顯示，菅義偉支持度有63%、石破22%、岸田8%。

對於這次自民黨黨魁選舉不採黨員「普選」而是採簡易型投票的方式，讀賣民調顯示，59%的民眾認為不適當；34%的民眾認為適當。自民黨的支持者認為適當及不適當者各有47%。

民調顯示，民眾被問到新黨魁（新首相）是否應承襲安倍這7年8個月以來所推動的經濟政策，受訪者中認為應承襲的有51%。此外，認為新黨魁應承襲安倍的外交及安全保障路線的有66%。

對於立憲民主黨與國民民主黨這兩大在野黨要合併組新政黨一事，民調結果顯示，對新政黨的組黨表示期待者有36%、有58%不表期待。

本屆眾議院議員任期到明年10月為止，有關眾議院解散的時機，讀賣民調顯示，認為應「做到滿」的有55%；認為應做到明年上半年的有20%；認為今年內應解散眾議院的有16%。

不過，評論家歲川隆雄在富士晚報為文表示，預料菅義偉會成為新首相。在菅義偉於9月2日宣布出馬參選不久前，國會所在地永田町「早日解散眾議院舉行選舉」的說法甚囂塵上。

歲川指出， 趁著兩大在野黨正要合併，眾議院選區提名作業尚未整合之際，執政黨舉行眾議院選舉算是很正常。尤其「菅內閣」如果任命現任的防衛大臣河野太郎擔任內閣官房長官的話，算是給外界驚喜的人事安排，「菅內閣」可能出現支持率逾60%的慶祝行情。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
謝和弦嗆有「性愛片原始檔」要Keanna嫁不出去！律師看傻
絕對不要取的五大地雷英文名字！　Candy、Mary都上榜
《古惑仔》烏鴉蒼老近況曝！ 57歲張耀揚消失N年「頭髮、鬍子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法21歲足球巨星姆巴佩確診！　巴黎聖日耳曼足球俱樂部損失第7人

聯合國大會將開幕！　紐約21社團挺台入聯：台灣準備好了

美眾企業刺激員工投票！推特、蘋果放有薪假　星巴克鼓勵當票所志工

日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

全球第4個！印度成功試射國產極音速飛行器　飛行速度6馬赫

哈紹吉家屬原諒弒父兇手　8罪犯死刑獲赦免5人關20年

中國辦抗疫表彰大會　WHO警告疫情未歇：沒有自滿的空間

印度破420萬例超越巴西！　西班牙逾50萬人染疫成全歐第一

川普再提經濟脫鉤中國　強調美國不會蒙受損失

中國傳啟動新倡議抗美　制定全球數據安全標準

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

法21歲足球巨星姆巴佩確診！　巴黎聖日耳曼足球俱樂部損失第7人

聯合國大會將開幕！　紐約21社團挺台入聯：台灣準備好了

美眾企業刺激員工投票！推特、蘋果放有薪假　星巴克鼓勵當票所志工

日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

全球第4個！印度成功試射國產極音速飛行器　飛行速度6馬赫

哈紹吉家屬原諒弒父兇手　8罪犯死刑獲赦免5人關20年

中國辦抗疫表彰大會　WHO警告疫情未歇：沒有自滿的空間

印度破420萬例超越巴西！　西班牙逾50萬人染疫成全歐第一

川普再提經濟脫鉤中國　強調美國不會蒙受損失

中國傳啟動新倡議抗美　制定全球數據安全標準

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句：我真的傻眼了

單身N年終於脫魯！妹子狂吸「男友味」上癮　女網友曝「這裡」最香

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！　妹崩潰…網傻眼轟爆

新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

Selina前夫離婚5年…爆「進度超前」已求婚尹馨！　張承中全程陪開刀

蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

法21歲足球巨星姆巴佩確診！　巴黎聖日耳曼足球俱樂部損失第7人

搭船出海吹風、逛海灣市集　2020大鵬灣帆船生活節9/25登場

聯合國大會將開幕！　紐約21社團挺台入聯：台灣準備好了

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」要Keanna嫁不出去！　律師看傻：噁心

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

普丁政敵脫離昏迷　對聲音有反應

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

中國抗美　啟動新數據安全標準倡議

印度420萬例超越巴西！西班牙逾50萬人染疫

川普再提經濟脫鉤中國　保證沒損失

中國辦疫情表彰大會　WHO警告勿自滿

更多熱門

相關新聞

搭載F-35　日預定2022取得JSM飛彈

搭載F-35　日預定2022取得JSM飛彈

日本防衛省將在2022年3月前採購射程約500公里的飛彈，能從敵方射程外的地方發動攻擊，若計畫施行，將成為日本自衛隊現有火力中射程最長的飛彈，未來將應2019至2023年中期防衛力整備計畫，搭載於航空自衛隊最先進的F-35匿蹤戰機上。

日本2022取得距外飛彈　裝備F35

日本2022取得距外飛彈　裝備F35

慘賠12.3億　日富豪亂投資喊懊悔

慘賠12.3億　日富豪亂投資喊懊悔

海神同行！強颱襲南喊1失蹤　停車場遭土石掩埋

海神同行！強颱襲南喊1失蹤　停車場遭土石掩埋

厚臉皮牧師再度入獄！曾鼓吹信徒參與集會染疫

厚臉皮牧師再度入獄！曾鼓吹信徒參與集會染疫

關鍵字：

日本首相選舉黨魁菅義偉日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

野生「零負評女神」現洲際棒球場

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

更多

最夯影音

更多
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面