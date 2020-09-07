海神同行！強颱襲南韓「1失蹤5輕重傷」　公寓牆坍車輛遭就地掩埋

▲強颱海神來犯，南韓釜山沿岸捲起巨浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第10號颱風「海神」今（7）日上午9時從蔚山登陸朝鮮半島（韓半島），下午1時從江原道束草市出海，其結構受到半島東部山脈地刑破壞，威力略減，以每小時60公里的飛快速度往東北方前進，預計將從北韓（朝鮮）咸鏡北道清津市登陸，影響北韓東部地區。

雖南韓下午已逐漸脫離暴風圈，然而蔚山、釜山、大邱、慶尚北道等東南部地區卻已成滿目瘡痍，不僅1人死亡、1人失蹤、5人輕重傷，高達7萬5千多戶停電，月城核電廠2號、3號渦輪發電機運轉中止。當局研判，受到落雷襲擊，核電廠發動激才會啟動保護裝置，自動停止運轉。

▲強颱海神帶來暴雨，江原道江陵道路淹水，且須當心沿岸漲潮。（圖／達志影像／美聯社）

海神強颱帶來200毫米強降雨、風速每秒超過30公尺，南韓各地傳出淹水、河水氾濫、土石流、廣告看板與紅綠燈被砸落等災情。

根據《韓聯社》報導，釜山市海雲台區發現一具屍體，不過仍未被判定是否與此次風災有關；江原道三陟市一名40多歲男性在開挖石灰岩的過程中，遭到排水溝急流沖走，至今仍失蹤、生死未卜；釜山市車輛遭強風吹翻，導致至少5名住戶輕重傷；釜山市海雲台區中洞某高層建築的清潔員在大廳遭強風吹倒、撞傷頭部。

釜山市釜山鎮區開琴洞某住宅前受土石流侵襲，一名60多歲男性受困屋內；上午7時50分，廣安大橋上一輛重達1公噸的卡車遭到強風吹倒翻覆，才差一點便可能發生墜海事故。

▲慶尚南道巨濟市公寓停車場擋土牆坍方，土石宣洩而下。（圖／達志影像）

而根據《紐西斯通訊社》，慶尚南道巨濟市門東洞某公寓大樓前的擋土牆遭強風豪雨吹毀、坍方，大片土石泥流宣洩而下，淹進公寓停車場，車輛遭土石掩埋，公寓大門也因此毀損。

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