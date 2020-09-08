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日預定2022年取得JSM遠程飛彈　搭載F-35「射程遠至中、俄」

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▲▼美國F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲預計將搭載聯合打擊飛彈(JSM)的F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本防衛省將在2022年3月前採購射程約500公里的飛彈，能從敵方射程外的地方發動攻擊，若計畫施行，將成為日本自衛隊現有火力中射程最長的飛彈，未來將應2019至2023年中期防衛力整備計畫，搭載於航空自衛隊最先進的F-35匿蹤戰機上。

據日媒《時事通訊》報導，早前日本政府放棄部署「陸基神盾」計畫後，便一直在積極找尋可能的對敵威懾措施，避免遭敵方以彈道飛彈襲擊，包括擁有對敵基地攻擊力在內的能力，而該能力未來也可能轉化為武器，用以攻擊敵國的固定雷達站、飛彈等。

根據防衛省資訊顯示，日本計畫採購挪威製可對地、艦進行攻擊的聯合打擊飛彈(JSM)，目前該飛彈已研發完成，預定將在2022年3月中旬交貨。JSM可安裝在F-35機身內部，利用機體的匿蹤特性，進行反潛、鑑攻擊。

此外，防衛省也考慮，在航空自衛隊現有F-15戰機中已完成現代化升級機體上，配備美國洛克希德•馬丁公司生產的遠程反艦飛彈(LRASM)和聯合空對地距外飛彈(JASSM)，其中LRASM射程約900公里。美軍已將JASSM搭載於戰略轟炸機上進行試射，同時正在研發用於神盾艦上的LRASM。

若從青森縣三澤、石川縣小松、福岡縣築城、北海道千歲、沖繩縣那霸等自衛隊基地派出空自戰機，自日本海、東海發射遠射程飛彈，射程將可達北韓、中國與俄羅斯的沿海地區。

儘管安倍政府已經決議要採購可對敵基地攻擊的遠射飛彈，但並未依是否合乎「和平憲法」中僅專注防禦性安防一事做討論。分析人士表示，下屆政府須除研議採購遠程導彈細節，還需對公眾說明此事是否符合「專守防禦」的必要範圍。

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