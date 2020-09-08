捷議長回國改口「沒說台是國家」　網轟：一句話騙5條口罩生產線

▲捷克議長韋德齊在立院演講時曾說「我是台灣人」。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾羿翔／綜合報導



捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）月初率團訪台，1日在立法院演說時一句「我是台灣人」讓在場人員起立鼓掌30秒。韋德齊回國後，6日接受《CNN》的訪問時卻說，「我從未說過台灣是獨立國家」。消息傳出後讓許多網友傻眼表示，「只是話術騙口罩生產線而已？」據了解，捷克團訪台後，曾獲我國捐助5條「3D高階口罩全自動化生產線」。

有網友7日在批踢踢八卦板發問，捷克議長來台的時候大喊他是台灣人，鄉民感動落淚，還送了五條口罩產線，結果回去捷克後，馬上說台灣不是獨立國家，議長是不是在偷偷畫三角形？有其他網友則回應，「台灣人就真的還沒有幫台灣獨立呀」、「台灣沒獨立，他是台灣人，一中原則，所以他是中國人」、「網軍準備出征捷克議長推特了」。

不過也有人聲援韋德齊，「因為人家是議長不是總統，總統才可決定國家外交政策，捷克外交政策就是一中，除非他後來選上總統，不然不能改變這件事，為什麼一定要人家承認台灣獨立才可以來，如果不承認就不能來，台北市跟布拉格的姐妹市要不要先取消啊？」

▲捷克議長韋德齊離台，全場鼓掌送行。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，韋德齊此行訪問台灣，引發中國大陸威嚇，捷克總統齊則認為韋德齊訪台舉動「幼稚挑釁」。對此，韋德齊在接受《CNN》訪問時則回應，他們從未討論過是否要在台灣參加會議，且齊曼未曾說過不能去台灣，僅說「建議別前往」，「最後是我從未說過台灣是個獨立的國家」。

▲總統蔡英文於府內接見捷克議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

據了解，韋德齊率團此次訪台，東建安股份有限公司、南臺灣機械同業透過募資，捐助了捷克5條「3D高階口罩全自動化生產線」表達雙方情誼，北市也捐贈了10萬多片口罩給布拉格用來對抗新冠肺炎疫情。