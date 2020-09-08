中國就是中國！苦苓呼籲大家響應「正名」運動：我們就是一個台灣

▲苦苓說中國就是中國，沒有其他叫法。（圖／翻攝苦苓臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

知名作家苦苓今（7）日在臉書發文稱，不管叫大陸、內地或中共，都應該改過來，「中國就是中國，就是不包含台灣在內的中華人民共和國。再說台灣不是國家的人，跳海去吧！」貼文一出，隨即引發網友熱議，「一個中國，一個台灣」、「苦苓說的好，本來就是要叫中國，我們是台灣，一邊一國」。

「請大家響應『正名』運動。」苦苓7日晚間在臉書上指出，中國就是中國，不管叫大陸、內地或中共，都是魚目混珠，都應該改過來，「中國就是中國，就是不包含台灣在內的中華人民共和國，沒有別的叫法，OK？」

苦苓說，「我們當然接受『一個中國』，因為我們就是『一個台灣』，護照可以通行世界上170個國家的台灣」，更強調再繼續說台灣不是國家的人，「跳海去吧！」

貼文一曝光，網友紛紛留言表示，「真的⋯⋯聽到有人講大陸我火都燒起來了」、「有人講台灣省的還一堆！真是」、「老早就已經改口叫對岸中國了，而且還有一點就是不要再講全省門市而是要講全國門市」、「沒有一中各表，只有一中一台」、「聽藝人們稱『內地』，就非常不舒服」。

還有網友說，「太認同了。請尊重人家正式國名，就是中國，不要有別的稱呼」、「先從立委、媒體記者、公部門、學校教育者教起」、「台灣的內地是南投」、「精闢見解」。

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