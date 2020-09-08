　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國就是中國！苦苓呼籲大家響應「正名」運動：我們就是一個台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼苦苓說中國就是中國，沒有其他叫法。（圖／翻攝苦苓臉書）

▲苦苓說中國就是中國，沒有其他叫法。（圖／翻攝苦苓臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

知名作家苦苓今（7）日在臉書發文稱，不管叫大陸、內地或中共，都應該改過來，「中國就是中國，就是不包含台灣在內的中華人民共和國。再說台灣不是國家的人，跳海去吧！」貼文一出，隨即引發網友熱議，「一個中國，一個台灣」、「苦苓說的好，本來就是要叫中國，我們是台灣，一邊一國」。

「請大家響應『正名』運動。」苦苓7日晚間在臉書上指出，中國就是中國，不管叫大陸、內地或中共，都是魚目混珠，都應該改過來，「中國就是中國，就是不包含台灣在內的中華人民共和國，沒有別的叫法，OK？」

苦苓說，「我們當然接受『一個中國』，因為我們就是『一個台灣』，護照可以通行世界上170個國家的台灣」，更強調再繼續說台灣不是國家的人，「跳海去吧！」

貼文一曝光，網友紛紛留言表示，「真的⋯⋯聽到有人講大陸我火都燒起來了」、「有人講台灣省的還一堆！真是」、「老早就已經改口叫對岸中國了，而且還有一點就是不要再講全省門市而是要講全國門市」、「沒有一中各表，只有一中一台」、「聽藝人們稱『內地』，就非常不舒服」。

還有網友說，「太認同了。請尊重人家正式國名，就是中國，不要有別的稱呼」、「先從立委、媒體記者、公部門、學校教育者教起」、「台灣的內地是南投」、「精闢見解」。

►「理膚寶水B5全面修護霜」快閃下殺299元！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
女兒太吵「綑綁致死」...隔天才發現屍體！基隆母認罪原因心酸
女掉6600元房租…4高中生經過「彎腰」！警竟衝進宿舍帶走人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捷議長回國改口「沒說台是國家」　網轟：一句話騙5條口罩生產線

黨產會嗆「國寶不是你的」！國民黨隔空還擊：你們是哪一國？

中國就是中國！苦苓呼籲大家響應「正名」運動：我們就是一個台灣

中正橋改建工程斥資22億　雙北率團勞檢聯合稽查

連勝文稱年輕人會支持九二共識　蔡沐霖：繼續扮演卡死齒輪

韓國瑜驚人下一步曝光！遭罷免3個月「鎖定新目標」　韓粉嗨翻

講稿全文／維特齊政大演說「對台灣很重要的事」　捷克人必讀

駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：5立委仍在協調中

民進黨新人事：范綱皓掌網路社群中心　許嘉恬接婦女部

呂秀蓮：民進黨應為「昨是今非」道歉　朝野必須全力禁止內臟進口

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

捷議長回國改口「沒說台是國家」　網轟：一句話騙5條口罩生產線

黨產會嗆「國寶不是你的」！國民黨隔空還擊：你們是哪一國？

中國就是中國！苦苓呼籲大家響應「正名」運動：我們就是一個台灣

中正橋改建工程斥資22億　雙北率團勞檢聯合稽查

連勝文稱年輕人會支持九二共識　蔡沐霖：繼續扮演卡死齒輪

韓國瑜驚人下一步曝光！遭罷免3個月「鎖定新目標」　韓粉嗨翻

講稿全文／維特齊政大演說「對台灣很重要的事」　捷克人必讀

駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：5立委仍在協調中

民進黨新人事：范綱皓掌網路社群中心　許嘉恬接婦女部

呂秀蓮：民進黨應為「昨是今非」道歉　朝野必須全力禁止內臟進口

字典找不到！桃園爸幫兒取名「萣」辦戶口遭打槍　龜山戶所認錯了

「加利口罩」民眾扛整箱要退！林明進滅火喊話　神解發財秘笈

網友票選最愛做不膩！10種變化版的傳教士體位

捷議長回國改口「沒說台是國家」　網轟：一句話騙5條口罩生產線

絕對不要取的五大地雷英文名字！甜美的「Candy」、菜市場「Mary」都上榜

《天能》無法忽視的嬌點　190長腿美女伊莉莎白戴比姬

母親做黑暗「紅糟肉」！他一看回房啃餅乾…真相嚇壞眾人

曾當直播主！女友「扭腰、露長輩」讓他想分手...網友答案一面倒

一週運勢／水瓶、雙魚戀愛運爆棚！　獅子「會有好事降臨」

第一美胸妹「北半球撐爆緊身裙」　兇版黑天鵝往下看…下身全失蹤

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

政治熱門新聞

韓國瑜驚人下一步曝光　韓粉嗨翻

全文／維特齊政大演說：捷克人必讀

黨產會：國寶不是你的！國民黨還擊

「正名」運動！苦苓：中國就是中國

蔡沐霖：國民黨繼續扮演卡死齒輪

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

中正橋改建工程斥資22億　雙北率團勞檢聯合稽查

駁斥江啟臣婉拒AIT邀約　國民黨：仍在協調中

快訊／勞保年改月領金砍1/3？勞動部3聲明：是逐步

呂秀蓮：民進黨應為「昨是今非」道歉　朝野必須全力禁止內臟進口

國民黨中評委：韓國瑜、朱立倫組合參選2024總統

蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜僅贏1人

黨代表喊「故宮收入歸黨產」　陳玉珍嘆：國民黨應該拋下這一切

2022北市長　黃珊珊10.7％第三、黃國昌5.5%

更多熱門

相關新聞

批「台灣像貧民窟」引戰　在台韓人滅火

批「台灣像貧民窟」引戰　在台韓人滅火

一名來台旅遊的南韓網友回國後，在網路上發文抨擊，實際來到台灣，覺得像到落後國家，掀起網路論戰，大陸網友也加入戰圈，痛罵「就你們韓國人最沒資格說」。事後，在台韓人緊急澄清，該篇文章來源是爭議網站，「是社會垃圾聚集的地方」，時常製造對立，正常人根本不會去瀏覽，希望台灣網友不要產生誤會。

中拒延期美國記者證件？趙立堅回應了

中拒延期美國記者證件？趙立堅回應了

駐陸外媒簽證效期大縮水　1年變2個月

駐陸外媒簽證效期大縮水　1年變2個月

亞洲周刊：中國東風導彈將成美國「殺傷鏈」　

亞洲周刊：中國東風導彈將成美國「殺傷鏈」　

捷克總統批議長訪台　北京比讚

捷克總統批議長訪台　北京比讚

關鍵字：

中國台灣苦苓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

泡溫泉硬要跳水！　男當場「頸椎骨折」慘死

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

野生「零負評女神」現洲際棒球場

退役士兵摟超正羅莉　性別曝光網崩潰

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

4高中生彎腰！警衝進宿舍帶走人

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

綑綁女兒致死！基隆母認罪原因心酸

蕭敬騰新生公園打球！一看還有「兩大咖男星」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

更多

最夯影音

更多
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面