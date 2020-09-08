　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「加利口罩」民眾扛整箱要退！林明進滅火喊話　神解發財秘笈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙蔡州／綜合報導

口罩國家隊發生「陸製口罩混充MIT事件」引發社會譁然，加利科技公司負責人林明進日前出面澄清，「我人可能不好、我的行為不好，但是我的產品絕對沒有問題，不管是實名制或者我工廠生產的，我不會去賣黑心商品」，儘管如此，仍有許多民眾上門要求退貨，甚至有人一退就是好幾箱。

加利事件爆發後，儘管林明進多次強調「不會去賣黑心商品」，許多民眾仍不信任口罩品質，有人特別從外縣市載了好幾箱口罩，跑到加利公司要求退貨，居住在附近的鄰居也紛紛找上門。居民說，「我先拿一些來退貨，我還有，（媒體：住在附近都跟他買嗎）對啊對啊。」

▲加利負責人。（圖／記者陳豐德翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲加利負責人林明進。（圖／記者陳豐德翻攝）

除了到公司退貨外，指揮中心也開放藥局換貨，光是6日整天就回收15萬8千多片，至今已經累計有143萬8千多片，將持續開放換貨到9月11日。關務所8月10日至9月3日累積扣押了83萬多片偽造標示口罩，因為細項一共有4萬多筆，是否有包含口罩國家隊，還要待進一步比對釐清。

林明進7日再次出面道歉，「我人可能不好、我的行為不好，但是我的產品絕對沒有問題，不管是實名制或者我工廠生產的，我不會去賣黑心商品」、「我書讀不多，我只知道要把好東西給所有人，但我做法有問題，造成社會不安，這點我真的很抱歉，應負的責任我絕對不會躲避。」

林明進也說，賺錢秘笈這件事，他一直以來都學不會，到現在都沒有找到新客人，而他也直言，自己很笨，有關發財，學了10幾年卻都沒學起來，至於會把「發財秘笈掛在牆上裱框，主要因為要警惕自己不要學這個動作，「因為我笨，為何學不會，如果學會就不會掛出來了。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
女兒太吵「綑綁致死」...隔天才發現屍體！基隆母認罪原因心酸
女掉6600元房租…4高中生經過「彎腰」！警竟衝進宿舍帶走人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「加利口罩」民眾扛整箱要退！林明進滅火喊話　神解發財秘笈

影城藏11輛「經典名車」！神秘車主放60年代愛快羅密歐排排站

入秋首波鋒面要來了！「降雨擴全台」2天濕答答　午後猛灌雷雨彈

美豬萊劑殘留標準「正式預告」　食藥署晚間悄悄放上網

批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

「重機只能停機車格」他申請車位到場被拒！台北藝文處回應了

獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌疑雲...她淚灑診間

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹狂呼扯：這樣也能救

【英語多益通】從美國禁抖音，學資安英文單字

2020心理健康家園活動　嘉藥與您一起守護健康

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

「加利口罩」民眾扛整箱要退！林明進滅火喊話　神解發財秘笈

影城藏11輛「經典名車」！神秘車主放60年代愛快羅密歐排排站

入秋首波鋒面要來了！「降雨擴全台」2天濕答答　午後猛灌雷雨彈

美豬萊劑殘留標準「正式預告」　食藥署晚間悄悄放上網

批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

「重機只能停機車格」他申請車位到場被拒！台北藝文處回應了

獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌疑雲...她淚灑診間

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹狂呼扯：這樣也能救

【英語多益通】從美國禁抖音，學資安英文單字

2020心理健康家園活動　嘉藥與您一起守護健康

字典找不到！桃園爸幫兒取名「萣」辦戶口遭打槍　龜山戶所認錯了

「加利口罩」民眾扛整箱要退！林明進滅火喊話　神解發財秘笈

網友票選最愛做不膩！10種變化版的傳教士體位

捷議長回國改口「沒說台是國家」　網轟：一句話騙5條口罩生產線

絕對不要取的五大地雷英文名字！甜美的「Candy」、菜市場「Mary」都上榜

《天能》無法忽視的嬌點　190長腿美女伊莉莎白戴比姬

母親做黑暗「紅糟肉」！他一看回房啃餅乾…真相嚇壞眾人

曾當直播主！女友「扭腰、露長輩」讓他想分手...網友答案一面倒

一週運勢／水瓶、雙魚戀愛運爆棚！　獅子「會有好事降臨」

第一美胸妹「北半球撐爆緊身裙」　兇版黑天鵝往下看…下身全失蹤

厭世貓整天臭臉氣噗噗竟「變網紅」 還演廣告...主人曝反差：牠超黏人

生活熱門新聞

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

批「台灣像貧民窟」引戰　在台韓人滅火

帝王蟹肉棒1支100元！她曝心得：超失望

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

食藥署晚間悄預告美豬萊劑殘留預告

鬼切失控　轎車360度甩尾拉回

他停重機到場被拒停！台北藝文處回應了

獨／12歲代購賺百元　9年後滾出千萬身價

外送超貴「都可再吃一餐」！外送員曝：錢不是問題

更多熱門

相關新聞

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）月初率團訪台，1日在立法院演說時一句「我是台灣人」讓在場人員起立鼓掌30秒。韋德齊回國後，6日接受《CNN》的訪問時卻說，「我從未說過台灣是獨立國家」。消息傳出後讓許多網友傻眼表示，「只是話術騙口罩生產線而已？」據了解，捷克團訪台後，曾獲我國捐助5條「3D高階口罩全自動化生產線」。

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

雲林縣府釋出23萬片醫療口罩給學童

雲林縣府釋出23萬片醫療口罩給學童

關鍵字：

加利口罩

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

泡溫泉硬要跳水！　男當場「頸椎骨折」慘死

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

野生「零負評女神」現洲際棒球場

退役士兵摟超正羅莉　性別曝光網崩潰

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

4高中生彎腰！警衝進宿舍帶走人

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

綑綁女兒致死！基隆母認罪原因心酸

蕭敬騰新生公園打球！一看還有「兩大咖男星」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

更多

最夯影音

更多
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面