「加利口罩」民眾扛整箱要退！林明進滅火喊話　神解發財秘笈

記者趙蔡州／綜合報導

口罩國家隊發生「陸製口罩混充MIT事件」引發社會譁然，加利科技公司負責人林明進日前出面澄清，「我人可能不好、我的行為不好，但是我的產品絕對沒有問題，不管是實名制或者我工廠生產的，我不會去賣黑心商品」，儘管如此，仍有許多民眾上門要求退貨，甚至有人一退就是好幾箱。

加利事件爆發後，儘管林明進多次強調「不會去賣黑心商品」，許多民眾仍不信任口罩品質，有人特別從外縣市載了好幾箱口罩，跑到加利公司要求退貨，居住在附近的鄰居也紛紛找上門。居民說，「我先拿一些來退貨，我還有，（媒體：住在附近都跟他買嗎）對啊對啊。」

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▲加利負責人林明進。（圖／記者陳豐德翻攝）

除了到公司退貨外，指揮中心也開放藥局換貨，光是6日整天就回收15萬8千多片，至今已經累計有143萬8千多片，將持續開放換貨到9月11日。關務所8月10日至9月3日累積扣押了83萬多片偽造標示口罩，因為細項一共有4萬多筆，是否有包含口罩國家隊，還要待進一步比對釐清。

林明進7日再次出面道歉，「我人可能不好、我的行為不好，但是我的產品絕對沒有問題，不管是實名制或者我工廠生產的，我不會去賣黑心商品」、「我書讀不多，我只知道要把好東西給所有人，但我做法有問題，造成社會不安，這點我真的很抱歉，應負的責任我絕對不會躲避。」

林明進也說，賺錢秘笈這件事，他一直以來都學不會，到現在都沒有找到新客人，而他也直言，自己很笨，有關發財，學了10幾年卻都沒學起來，至於會把「發財秘笈掛在牆上裱框，主要因為要警惕自己不要學這個動作，「因為我笨，為何學不會，如果學會就不會掛出來了。」

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