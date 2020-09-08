聯合國大會將開幕！　紐約21社團挺台入聯：台灣準備好了

▲聯合國總部大樓位於紐約。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

第75屆聯合國大會開幕前，大紐約地區21個社團連署挺台加入聯合國。聲明指出，台灣成功控制疫情，可為世界典範，如能參與聯合國活動、會議與機制，台灣可做得更多。

第75屆聯合國大會預定15日開幕，22日起舉行總辯論。往年聯合國大會登場前，大紐約與周邊地區台灣社團都會參加入聯遊行，今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，改由社團連署聲明，表達支持台灣加入聯合國的訴求。

這份今天發表的聲明指出，台灣抗疫成功，歸功於迅速採取應對措施，確保國內防疫需求無虞後，台灣開始向其他國家提供醫療物資，並與理念相近的民主國家合作研發試劑、藥物與疫苗，共同對抗疫情。

聲明表示，這場疫情讓國際社會意識到台灣遭世界衛生組織（WHO）與聯合國體系排除在外，但中國仍錯誤引述聯合國大會第2758號決議「繼續蠻狠打壓台灣」。

▼第75屆聯合國大會預定15日開幕。（圖／資料照／路透）

聯大第2758號決議，也就是1971年10月25日，第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表當時知道大勢已去，於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與代表權。

聲明強調，這項決議與台灣在聯合國的代表權無關；台灣不是中國的一部分，台灣的總統與立法機關都是由台灣人民直接選舉產生；聯合國必須認識到，唯有台灣以民主程序選出的政府才能代表2350萬人民，中國無權代表台灣發言。

參與連署的社團要求，中共立即停止操控及滲透聯合國與周邊組織；聯合國及其會員國停止以上述決議歧視台灣參與聯合國的必要性；聯合國解決台灣人民遭不當排除在聯合國體系外、因害怕中共反應而剝奪台灣人民與媒體進入聯合國活動的現況。

聲明指出，台灣性別平等、經濟成長、淨水與衛生等永續發展目標（SDGs）已達經濟合作暨發展組織（OECD）國家水準，並長期協助亞洲、非洲、拉丁美洲等地夥伴國家在清潔能源、廢物管理與防災等領域發展，如能參與聯合國活動、會議與機制，台灣可以做得更多。

這份聲明由大紐約區台灣人社團聯合會、台灣加入聯合國行動委員會/Keep Taiwan Free、大紐約區台灣同鄉會、紐約台灣商會等21個社團連署發表，發起人預定9日在紐約台灣會館舉行「台灣加入聯合國」聲明記者會。