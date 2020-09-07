批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

▲南韓網友批評台灣，引起網路論戰。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

一名來台旅遊的南韓網友回國後，在網路上發文抨擊，實際來到台灣，覺得像到落後國家，掀起網路論戰，大陸網友也加入戰圈，痛罵「就你們韓國人最沒資格說」。事後，在台韓人緊急澄清，該篇文章來源是爭議網站，「是社會垃圾聚集的地方」，時常製造對立，正常人根本不會去瀏覽，希望台灣網友不要產生誤會。

一名南韓網友在網站上分享遊記，直言台灣「濕度高」，且建築就像印度孟買一樣老舊，讓人覺得是落後國家，且民眾洗完衣服後，直接晾在外面，讓人感覺像到了貧民村。

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此外，他還分享，台灣有許多機車，廢棄也伴隨而出，不過市民擁有保持環境清潔的意識，空氣還行。至於「有人說台灣女生很漂亮」，這名網友則不置可否，真的到了台北街頭，才發現根本超普，許多人戴著眼鏡，讓人以為是模範生。

除了批評台灣的環境、人文，該名網友還加碼點名，台灣街頭隨處可見陸客，從面孔上難以分辨，但只要「很吵聲音又很尖」，通常就可以判斷出不是台灣人。

▼韓國遊客來台吐心聲「像貧民村」。（圖／翻攝自南韓聰明事）



這起事件引起網路論戰，大陸網友也紛紛痛罵，「韓國人是我見過說話聲音最吵的國家，兩個人聊天就像打架一樣，全世界唯一能把中國人聲音蓋過去的就只有韓國人了」、「最沒素質的就他們了」、「別的不說，他們哪來的臉嘲笑台灣食物啊？吃泡菜樹葉的玩意，一個半島國家海鮮這麼多，卻沒一個能入口的料理，根本就是料理荒漠。」

對此，由韓國男孩與台灣女孩組成的YouTuber「KT story」在頻道上澄清，這種言論讓人感覺到十分生氣，連南韓人也同感憤怒，實際查詢該篇文章的來源，源頭是名為「ilbe」的網站。

韓國男孩「邦丫」指出，該網站其實在國內是爭議網站，常常出現脫序的照片、偏激的言論，「以邪惡出名」，為了挑起對立而製造假資訊，正常人根本不會造訪。

邦丫澄清，實際走訪首爾街頭，國人對台灣的印象都不錯，表現出來的言論也十分友善，「ilbe」網站是韓國社會「垃圾所聚集的地方」，不能代表大部分韓國人的想法、意見，希望台灣網友不要繼續誤會下去。

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