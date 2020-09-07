　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新世界商業大樓,西門町,西區商圈,租金,房地產,真善美劇院,H&M西門旗艦店,中影新世界大樓,黨產爭議。（圖／記者李毓康攝）

▲南韓網友批評台灣，引起網路論戰。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

一名來台旅遊的南韓網友回國後，在網路上發文抨擊，實際來到台灣，覺得像到落後國家，掀起網路論戰，大陸網友也加入戰圈，痛罵「就你們韓國人最沒資格說」。事後，在台韓人緊急澄清，該篇文章來源是爭議網站，「是社會垃圾聚集的地方」，時常製造對立，正常人根本不會去瀏覽，希望台灣網友不要產生誤會。

一名南韓網友在網站上分享遊記，直言台灣「濕度高」，且建築就像印度孟買一樣老舊，讓人覺得是落後國家，且民眾洗完衣服後，直接晾在外面，讓人感覺像到了貧民村。

請繼續往下閱讀...

此外，他還分享，台灣有許多機車，廢棄也伴隨而出，不過市民擁有保持環境清潔的意識，空氣還行。至於「有人說台灣女生很漂亮」，這名網友則不置可否，真的到了台北街頭，才發現根本超普，許多人戴著眼鏡，讓人以為是模範生。

除了批評台灣的環境、人文，該名網友還加碼點名，台灣街頭隨處可見陸客，從面孔上難以分辨，但只要「很吵聲音又很尖」，通常就可以判斷出不是台灣人。

▼韓國遊客來台吐心聲「像貧民村」。（圖／翻攝自南韓聰明事）

▲▼韓國遊客來台吐心聲「像貧民村」！陸網氣炸回：你沒資格講。（圖／翻攝自南韓聰明事）

這起事件引起網路論戰，大陸網友也紛紛痛罵，「韓國人是我見過說話聲音最吵的國家，兩個人聊天就像打架一樣，全世界唯一能把中國人聲音蓋過去的就只有韓國人了」、「最沒素質的就他們了」、「別的不說，他們哪來的臉嘲笑台灣食物啊？吃泡菜樹葉的玩意，一個半島國家海鮮這麼多，卻沒一個能入口的料理，根本就是料理荒漠。」

對此，由韓國男孩與台灣女孩組成的YouTuber「KT story」在頻道上澄清，這種言論讓人感覺到十分生氣，連南韓人也同感憤怒，實際查詢該篇文章的來源，源頭是名為「ilbe」的網站。

韓國男孩「邦丫」指出，該網站其實在國內是爭議網站，常常出現脫序的照片、偏激的言論，「以邪惡出名」，為了挑起對立而製造假資訊，正常人根本不會造訪。

邦丫澄清，實際走訪首爾街頭，國人對台灣的印象都不錯，表現出來的言論也十分友善，「ilbe」網站是韓國社會「垃圾所聚集的地方」，不能代表大部分韓國人的想法、意見，希望台灣網友不要繼續誤會下去。

►「理膚寶水B5全面修護霜」快閃下殺299元！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
野生蕭敬騰現身新生公園打球！仔細一看…現場有「大咖男星」
批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方
口交「不戴套」恐罹癌！　醫曝驚人關鍵原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

「重機只能停機車格」他申請車位到場被拒！台北藝文處回應了

獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌...她淚灑診間

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹狂呼扯：這樣也能救

【英語多益通】從美國禁抖音，學資安英文單字

2020心理健康家園活動　嘉藥與您一起守護健康

中華醫大新生CPR訓練　帥哥辣妹模擬海邊溺水情境教學添創意

聽「婆婆殺了我」感觸深！她曝1訣竅經營婆媳關係：不抱太大期待

長榮航空拚了！一口氣曝光到年底7大節慶專機　聖誕、跨年通通有

唯一新冠肺炎DNA疫苗露曙光！　國衛院：最快年底進人體試驗

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

「重機只能停機車格」他申請車位到場被拒！台北藝文處回應了

獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌...她淚灑診間

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹狂呼扯：這樣也能救

【英語多益通】從美國禁抖音，學資安英文單字

2020心理健康家園活動　嘉藥與您一起守護健康

中華醫大新生CPR訓練　帥哥辣妹模擬海邊溺水情境教學添創意

聽「婆婆殺了我」感觸深！她曝1訣竅經營婆媳關係：不抱太大期待

長榮航空拚了！一口氣曝光到年底7大節慶專機　聖誕、跨年通通有

唯一新冠肺炎DNA疫苗露曙光！　國衛院：最快年底進人體試驗

影／百大DJ半夜感性喊話「台灣是我最愛的國家」　確定再待1個星期

敬請期待！亞洲最大農業機械展　10月中旬桃園青埔火紅登場

野生蕭敬騰現身新生公園打球！仔細一看…在場還有「兩大咖男星」

女掉6600元房租…4高中生經過「彎腰」！舍監竟放警衝進宿舍帶走人

因應美豬、美牛放寬進口台南率先成立應變小組　保護產業讓民眾「食」在安心

英國小鎮傳槍響！15歲男孩「上學途中」遭槍擊　目擊者：有人被殺了

桃園好米出征全國賽　鄭文燦有重賞奪冠給獎金200萬

2020桃園樂活重陽季起跑　規劃長青3C互動及健行等10場活動

宜蘭「10米瘋狗浪」吞殺4死、4傷、1命危　最新傷亡名單曝光

批「台灣像貧民窟」引網路戰！在台韓人滅火：是垃圾聚集的地方

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

凌晨叫鹽酥雞　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

乾電池回收0.5公斤換11元　超商限時加碼

「腋毛沒刮」給1星負評！櫃台妹喊冤

帝王蟹肉棒1支100元！她曝心得：超失望

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

石二鍋漲價了！部分主鍋+10元！王品曝原因

菜市場長大的台大醫學生「狠狠被英文打敗」

更多熱門

相關新聞

海神同行！強颱襲南喊1失蹤　停車場遭土石掩埋

海神同行！強颱襲南喊1失蹤　停車場遭土石掩埋

今年第10號颱風「海神」今（7）日上午9時從蔚山登陸朝鮮半島（韓半島），下午1時從江原道束草市出海，其結構受到半島東部山脈地刑破壞，威力略減，以每小時60公里的飛快速度往東北方前進，預計將從北韓（朝鮮）咸鏡北道清津市登陸，影響北韓東部地區。

捷克總統批議長訪台　北京比讚

捷克總統批議長訪台　北京比讚

厚臉皮牧師再度入獄！曾鼓吹信徒參與集會染疫

厚臉皮牧師再度入獄！曾鼓吹信徒參與集會染疫

退中國製造　三星將關天津電視廠

退中國製造　三星將關天津電視廠

投蔡英文時　就知道美豬會通過

投蔡英文時　就知道美豬會通過

關鍵字：

南韓台灣旅遊文化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

野生「零負評女神」現洲際棒球場

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

10米高瘋狗浪吞殺畫面曝！

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面