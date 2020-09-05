台鐵懷舊啟新斗南站　斥資1.8億...第一階段跨站式站房啟用

▲新穎跨站式站房，第一階段跨站式車站站房歷經兩年九個月，終於今日正式啟用，可由鐵路東、西兩側進出車站，西側出入口。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南火車站鐵道將市區分為東西兩側，兩側發展南轅北轍，影響地方發展甚鉅；而車站特區因土地問題禁建10餘年，經交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段規劃「鐵路行車安全改善六年計畫（斗南跨站式站房新建工程）」第一階段跨站式車站站房歷經兩年九個月，於今（5）日正式啟用。

斗南火車站於1903年始營運，為雲林縣內最早的車站，時稱「他里霧驛」，1920年改名台灣鐵路局斗南站，1945年站房改建第二代車站，也是日治時最後一個改建火車站，2017年進行跨站式站房新建工程，今斗南跨站車站為最新第三代車站，在臺灣鐵路局局長張政源、交通部常務次長祁文中等人主持剪綵儀式後正式啟用。

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▲今斗南跨站車站為最新第三代車站，在臺灣鐵路局局長張政源、交通部常務次長祁文中等人主持剪綵儀式後正式啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段說明，「鐵路行車安全改善六年計畫（斗南跨站式站房新建工程）」，發包工程費1億8998萬2873元，工程保留歷史建物舊有車站，導入綠建築設計與舊站房及周遭鐵道倉庫群，規劃新穎跨站式站房，第一階段跨站式車站站房歷經兩年九個月，終於今日正式啟用，可由鐵路東、西兩側進出車站。

臺灣鐵路局局長張政源表示，斗南跨站式站房啟用，斗南鎮再沒有前站、後站的區別，對於市區發展相當重要，75歲的舊站房已列為歷史建築，將會完整保留，未來會與雲林縣府、斗南鎮公所研商如何活動再利用，帶動地方發展。

▲新穎跨站式站房，第一階段跨站式車站站房歷經兩年九個月，終於今日正式啟用，可由鐵路東、西兩側進出車站，東站出入口。（圖／記者蔡佩旻攝）



交通部常務次長祁文中表示，斗南跨站式站房啟用的意義在於都市計畫的縫合，讓前後站的土地使用可以均衡，透過與舊站房與當地景物的融入與協調，可以成為斗南新地標、新門戶，也希望能夠帶動斗南產業發展及經濟繁榮，甚至我們期待帶動更多公共運輸使用度。

臺灣鐵路局說明，斗南鎮山靈水秀，有高聳的雲林大尖山；同時也是傳統藝術薈萃之處：布袋戲偶、木雕、竹藝及葫盧雕刻等聞名遐邇。新站房設計除了將「大尖山景」融入，設計成新穎且充滿自然山水樣貌外，也結合「斗南木藝」的意象，同時將車站旁的生活美學館、他里霧繪本館以及糖鐵公共藝術串聯，成為斗南新地標也是交通最便利的旅遊景點。

臺灣鐵路局指出，台鐵133年來致力於軌道經濟均衡發展，尤其提升地方經濟始終扮演重要推手與關鍵角色。全台241個車站，環島路線1,065公里，也因此近年來台鐵積極推動「珍珠串鍊計畫」，將每個車站視為珍珠，千里鐵路作為項錬。過去，斗南地區整體發展雖因鐵路受限；現在，新站房啟用後將因軌道經濟的蓬勃發展再創光輝與榮景。

▲斗南火車站於1903年始營運，為雲林縣內最早的車站，時稱「他里霧驛」，今斗南跨站車站為最新第三代車站，將成為斗南新地標也是交通最便利的旅遊景點。（圖／記者蔡佩旻攝）



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