嘉義市淘汰老舊機車達成率全國第一　換購電動車最高可領2.2萬

▲嘉義市淘汰老舊機車達成率全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市淘汰老舊機車換購電動機車補助全台最高，地方加上中央的補助最高可省2萬2千元，而且除了補助換購電動二輪車外，還可以補助換購六期、七期燃油機車。嘉義市民換購情形踴躍，截至目前為止老舊機車的汰舊目標達成率為全國第一。

▲▼老舊機車換購電動機車補助說明。（圖／嘉義市政府）

嘉義市機車汰舊換新的補助方案自1月14日公告受理，老舊機車換購電動二輪車，最高可補助2萬2,000元（此為重型電動機車補助金額，含中央與地方政府補助），如為中低入戶，最高可以補助3萬2,000元。

另外，環保署今年增加了七期燃油機車的換購補助，中央與市府的補助加起來，也可以領1萬1,000元。不僅如此，嘉義市政府更是自行加碼，補助換購六期燃油機車，每台補助6,000元。

如果民眾單純新購電動二輪車，一樣也可以申請補助。一輛電動機車（含重型、輕型及小型輕型）最高補助1萬5,000元（含經濟部與地方政府補助），電動自行車或電動輔助自行車則可補助2,000元。

嘉義市全台第一的補助金額，增加市民老舊機車換新的意願。市府環保局數據顯示，今年目前有1,307輛汰舊換新車輛前來申請補助，若加上新購電動二輪車的補助，則共有1,579輛。

截至4月20日，嘉義市總計已淘汰2,784輛老舊機車，依環保署訂定嘉義市目標7,595輛而言，嘉義市的老舊機車汰舊目標達成率已為全國第一。

機車汰舊換新補助及新購電動二輪車補助的詳細申請規定，請見市府環保局相關網頁http://www.cycepb.gov.tw/low_index.asp,)，或電洽05-2251775分機213、05-2224701。補助經費有限，請有意願的市民朋友把握機會及早申請。

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