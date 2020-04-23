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別讓愛車變成顧人怨的烏賊車　老舊機車定檢保養要做好！

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▲台南市環保局呼籲民眾老舊機車定檢保養要做好，最好是把握機會申請汰換補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局呼籲民眾老舊機車定檢保養要做好，最好是把握機會申請汰換補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

機車出廠滿5年，每年應於發照月份前後1個月進行排氣檢驗，若逾期未檢驗將開罰500元，後續若經通知仍未檢驗或複驗不合格未改善，可移送監理機關註銷牌照，台南市環保局2019年民眾檢舉烏賊車案件共1330輛，其中2007年6月30日（含）前出廠老舊燃油機車共1306輛，比例高達98％，顯示老舊車輛是空污污染源。

▲台南市環保局呼籲民眾老舊機車定檢保養要做好，最好是把握機會申請汰換補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長提醒車主們，汽機車是都會區空氣污染的主要來源之一，車主們務必要落實保養與定檢工作，減少空氣污染，如果維修費用已不符效益，可以考慮汰換還可以申請汰舊換新補助。

環保局長謝世傑特別提醒，2020年的補助方案，針對中低收入戶及4個偏鄉地區（南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區）特別加碼補助：一、 中低收入戶：汰舊換新購買電動機車最高補助27000元、單純新購電動機車最高補助17000元、汰舊換新購買七期燃油機車補助13000元。二、偏鄉地區：汰舊換新購買電動機車最高補助24000元、單純新購電動機車最高補助15000元、汰舊換新購買七期燃油機車補助8000元。三、一般民眾：汰舊換新購買電動機車最高補助21000元、單純新購電動機車最高補助13000元、汰舊換新購買七期燃油機車補助8000元。

環保局提醒，老舊機車汰舊換新因申請補助踴躍且經費有限，請考慮汰換老舊機車的車主們抓緊機會趕緊申請補助，如補助經費用罄即停止補助。相關訊息可上環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網(http://epb3.tnepb.gov.tw/air/tneb/)查詢。

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