蝦皮9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩　淘寶台灣新增4色迷彩

▲網購業者在9/9當天加碼販售醫療口罩。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近電商開打99超級購物節，有趣的是，醫療口罩成為這一波強打夯品重點，蝦皮購物宣布9/9當天將加碼開賣MIT醫療級口罩9,999盒，不但有中衛可搶，還有櫻花粉、月河藍等特殊色可入手；淘寶台灣則於9/8搶先販售善存迷彩醫療口罩，共有緋櫻粉、森野綠、洋流藍、蝶舞橘4色。

蝦皮購物旗下蝦皮超市目前每日傍晚17:00限量開賣MIT醫療口罩，今平台宣布9/9將再加碼9,999盒MIT醫療級口罩，品牌包括福德、中衛等，於當天00、02、10、14、16、20整點販售，不論黑綠撞色、薰衣草紫、櫻花粉、月河藍等特殊色通通買的到。

淘寶台灣於即日起至9/11每天中午12點開賣美德醫用口罩，總計備貨逾10萬片，更於下午4點加碼限量開賣中衛及善存的七彩口罩，此外，9/8將搶先販售善存迷彩4色口罩。針對想購買兒童版醫療口罩的家長，即日起也限量開賣善存兒童醫用平面口罩50入/盒+Bypera 廣效抗菌液（125ml/瓶）組合，平台新用戶還可現折100元。

口罩開賣詳細資訊：

即日起開賣

善存兒童醫用平面口罩50入/盒（藍色）+Bypera 廣效抗菌液（125ml/瓶）組合：每組售價399元

9/7～11 12:00

美德醫用口罩50入/盒（分享綠）：售價318元美德醫用口罩50入/盒（分享綠）+橘子工坊制菌靈/抗菌清潔噴霧450g組合：每組售價419元

美德醫用口罩50入/盒（分享綠）x 2盒+橘子工坊制菌靈/抗菌清潔噴霧450g組合：每組售價718元

9/7 16:00

善存醫用成人平面口罩50入/盒（淡黃色、淡紫色、哈密橘，三色隨機出貨）+Bypera 廣效抗菌液（125ml/瓶）組合：每組售價380元

9/8

16:00中衛彩色醫療口罩 天空藍（50片/盒）：售價300元

18:00 善存迷彩醫療口罩 緋櫻粉（50片/盒）：售價501元

9/9

16:00中衛彩色醫療口罩 深丹寧（50片/盒）：售價300元

18:00善存迷彩醫療口罩 森野綠（50片/盒）：售價501元

9/10

16:00中衛彩色醫療口罩 軍綠（50片/盒）：售價300元

18:00善存迷彩醫療口罩 洋流藍（(50片/盒）：售價501元

9/11

16:00中衛彩色醫療口罩 櫻桃紅（50片/盒）：售價300元

18:00善存迷彩醫療口罩 蝶舞橘（50片/盒）：售價501元

▲善存「緋櫻粉」迷彩口罩。（圖／淘寶台灣提供）

PChome 24h購物近期開賣中衛、美德、MOTEX 摩戴舒、康匠、艾可兒、環保媽媽等多款品牌口罩，其中特別預告9/8下午15:00開放預購中衛炫綠口罩防疫組，售價518元，每組帳號限購一次。

樂天市場推口罩國家隊99購物節，在日本樂天官方旗艦店開賣南六、長欣生技2大品牌醫用口罩，9/1～9/9每天推一款於特定時段準時販售超值3盒組，單盒50片裝，會員領優惠券可用9折價購入，折後售1,034元，換算一盒約345元，南六醫用口罩3盒同色皆為蘋果綠，長欣生技醫用口罩顏色隨機出貨。

東森購物網開賣多款MIT醫療口罩，包括淨新、摩戴舒、格安德GRANDE等，一盒50片裝，售價499～649元不等，同時也推出醫療口罩1盒50片裝+防護眼鏡+草本茶樹噴霧超值防護3件組，售價899元。另推精選口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，獨家超值價限時1折起。