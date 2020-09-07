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9/9拚手速搶Switch！單機6千有找　綁健身環+遊戲玩到爆不用8千

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Switch、AirPods Pro（圖／業者提供）

▲多家網購平台在99購物節期間強打Switch夯品下殺。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

任天堂為迎接超級瑪利歐兄弟35週年，近期又有新作發表，讓人看了更想敗一台Switch，最近電商99購物節開跑，多家網購平台紛紛強打人氣夯品Switch，包括單機6千有找、搭遊戲同捆組不到8千元以及健身環千元有找，超殺價格互拼場，也藉此衝一波買氣。另外，iPhone 11、AirPods Pro等明星3C也是此波檔期重點，9/9當天還有哪些爆品值得拚手速搶起來，詳細內容整理如下。

蝦皮購物在今年9/9正式日活動當天，除了祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等，建議關注00、10、12、15、18、22等6個整點開搶的「5折殺很大夯品」，00:00登場的Switch紅藍主機，原價13,490元下殺4.3折，火熱開搶只要5,745元，同時段還有原價26,900元「iPhone 11 128GB」，半價13,450元開搶、原價4,995元「小米空氣清淨機3」，下殺2,498元；美妝控必收的雅詩蘭黛DW粉持久完美粉底液30ml，原價1,950元，18:00開搶價990元；宅食必備飛利浦健康氣炸鍋，22:00不到4折只要3,506元。

電商99購物節（圖／業者提供）

▲淘寶台灣祭出任天堂、蘋果等夢幻明星商品5折超殺優惠。（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣推出「99超級翻倍日」，9/7～9/11每天凌晨0點、上午9點、晚間21點三個時段，祭出眾多爆棚夯品並強調「真5折」半價，像是動物森友會Switch主機含原廠主機收納包+螢幕保護貼，在9/7凌晨00:00打頭陣，只要5,990元就能到手，若是錯過開搶機會的人，9/9晚間21:00還有機會，將推出Switch紅藍機電力加強版+健身環大冒險+遊戲任選2片，破盤價7,990元。

此外，9/7晚間21:00還可搶iPhone 11 64G，5折價12,450元，而更多明星夯品集中在9/9當天，凌晨00:00有iPhone 11 Pro 64G，5折價17,950元、晚間21:00推Airpods Pro搭配無線充電盒，5折價僅3,995元，除了兩款蘋果夢幻逸品，活動期間另有飛利浦氣炸鍋只要4,515元、ASUS 14吋筆電只需4,495元、夏普2T-C42BE1T電視42吋 超殺5,450元等。

生活市集「99狂歡購物節」也進入活動主波段，9/7～9/13期間推出多款市場趨勢夯品、即日起至9/14每日推出超過一款熱銷爆品一日限定破盤價，Dyson V11 SV14 absolute原價26,900元，期間限定價20,900元，等於下殺7.8折；頂級天絲兩用被床包組下殺2折，千元有找；小米手環5祭出原價不到8折優惠價；涼爽透氣蜂巢冷凝膠坐墊以原價下殺1.3折搶市。

針對APP用戶，生活市集於9/7～9/10每日流量最高的午間12:00、晚間20:00兩時段強打超殺限時特賣，接連4天共推出8檔好康，9/7率先推出僅1,999元的「Switch健身環」、同日晚間再推出99元「生活市集超柔可溶水抽取式衛生紙」，等於單包衛生紙下殺至1元有找；9/9當天則接連以6,999元「Switch主機」、16,999元「Apple iPhone 11 64G」應戰。

Switch、AirPods Pro（圖／業者提供）

▲9/9搶Nintendo Switch Joy-Con控制器，只要99元就能入手。（圖／露天拍賣提供）

露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，直送台灣免運費，9/7～9/8重磅先推VVIP封館慶活動，現折最高2萬元，9/9當天凌晨0點起再推出連續12場超狂特殺，挑戰全台最低價0.4折，凌晨2點開搶Switch健身環僅999元，中午12點AirPods Pro緊接上場，原價14折後，999元即刻入手。另外， Switch Joy-Con搖桿控制器3種不同配色的組合下殺0.4折，銅板價只要99元，小米Oclean電動牙刷同樣花99就能享有。

東森購物「99划算購物節」開跑，即日起至9/11，精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等優惠下殺，每日更有激殺夯品可以便宜搶，活動期間下單並登記再享多重好康，包括消費滿3,999元送999元折價券、手機號碼有兩個9，最高抽999枚東森幣、首購送全家限量中杯冰美式、不限金額選擇萊爾富超商取貨付款送限量冰拿鐵。

東森購物「99划算購物節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「99划算購物節」活動已開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

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