　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強逼「每天換6口罩」！英學校防疫新政「不戴＝違規」　家長氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,英國,防疫,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲校方規定，每堂課之間都必須要換新的口罩，加上返家使用的新口罩，每天至少需要6個口罩。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞所提及之學校，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國白金漢郡阿默舍姆（Amersham）一所學校推出最新防疫計畫，要求在校1300名學生及200名員工在每一堂課程之間都必須更換口罩，也就是每人每日需要帶著6個口罩替換，總計全校每日必須使用至少9000個口罩。儘管校方建議使用可重複清洗的口罩，但消息一出仍引發家長不滿。

綜合太陽報、每日星報報導，查爾納爾博士文法學校（Dr Challoner’s Grammar）校內擁有約1300名學生，每日都必須上5堂課程。面對英國境內新冠確診數再度攀升，近日透過電子郵件告知最新防疫措施，每堂課之間都必須要換新的口罩，加上返家需要用上新的口罩，每天至少使用6個口罩。

▲▼ 新冠肺炎,英國,防疫,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

根據校方信件內容，學生們若是選擇戴拋棄式口罩，那在每節課之間及返家的時候，就必須要把口罩丟掉。校長阿特金森（David Atkinson）現已錄製影片說明強調，校方會對不戴口罩的學生採取相對應措施。

消息一出，54歲家長米柯克（David Meacock）氣憤表示，依照校方做法，家裡就必須準備好至少12個口罩，也就是6個到校使用的口罩、6個留在家中清洗，而這需要花費120英鎊（約新台幣4700元），以現實面來看，這根本是無法做到的事，「如果所有學校都這麼做，即便家長能夠負擔，我還懷疑英國是否有能力提供這麼大量的口罩。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／花蓮空軍軍官陳屍租屋處！房東聞臭味..破門嚇傻報警
醫檢查腫瘤「要看下面」噁問：可以放進去？　人妻忍舔乳崩潰錄音
快訊／宜蘭大溪漁港7釣客落海！2人死亡
迪士尼來了！新北歡樂耶誕城　白雪公主等經典人物將現身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際奧會：明年「東京奧運」如期舉辦　要征服新冠肺炎

女髮型師遭人割喉陳屍店內　22歲女落網：她把我頭髮剪壞！

新冠病毒將消散！南韓僅增119例　首爾市民「鬆了」群聚公園喝酒

FBI報告解密！1947年「備忘錄6751」承認：那些外星生物類似巨型人類

乾洗手爆炸…單親媽燒成火人「慘毀容」　逃生第一反應賺熱淚

出生14天女嬰確診！　爸媽得知殘忍拋棄...醫苦惱：她急著進行手術

宮崎4人遭活埋！颱風海神襲「土石瞬間壓垮山屋」　6百萬人需撤離

強逼「每天換6口罩」！英學校防疫新政「不戴＝違規」　家長氣炸

賓拉登擁超大量「現代拍攝」A片！CIA急解密　恐怖指令可能藏片中

5印度少年「邊界打獵」遭解放軍擄走　秒啟軍事熱線…中方冷處理鬧僵

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

女觀眾被放鳥..看《可不可以》當場失戀QQ　電影創佳績「等曹佑寧回來用肉身償還」

國際奧會：明年「東京奧運」如期舉辦　要征服新冠肺炎

女髮型師遭人割喉陳屍店內　22歲女落網：她把我頭髮剪壞！

新冠病毒將消散！南韓僅增119例　首爾市民「鬆了」群聚公園喝酒

FBI報告解密！1947年「備忘錄6751」承認：那些外星生物類似巨型人類

乾洗手爆炸…單親媽燒成火人「慘毀容」　逃生第一反應賺熱淚

出生14天女嬰確診！　爸媽得知殘忍拋棄...醫苦惱：她急著進行手術

宮崎4人遭活埋！颱風海神襲「土石瞬間壓垮山屋」　6百萬人需撤離

強逼「每天換6口罩」！英學校防疫新政「不戴＝違規」　家長氣炸

賓拉登擁超大量「現代拍攝」A片！CIA急解密　恐怖指令可能藏片中

5印度少年「邊界打獵」遭解放軍擄走　秒啟軍事熱線…中方冷處理鬧僵

去年來台打冬盟　歲內宏明離開味全拚回日職

7釣客落海2死！他急救同伴海中來回游　目擊者曝：他把冰箱給別人

「火箭少女」前團員通吃2男神！　主動告白徐開騁：我認定你了

瘋狗浪吞殺現場曝光！7釣客落海釀2死、2命危　獨留釣竿在岸上

iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

接軌2大會計魔王！保險論壇未見董總　黃天牧批：不知其所以然

【廣編】台海安全情勢觀察　學者：台灣防禦能力+地形足以阻擋共軍

快訊／花蓮空軍軍官「陳屍租屋處」！遺體浮腫...死亡時間逾1天

昆山鼎鑫廠火災　欣興：申請保險理賠、調度產能

台股12700點大關得而復失！電子權值股熄火　指數跌36點收12601點

國際熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

韓人批台灣「貧民村」　陸網嗆：你有資格罵？

韋德齊訪問台灣　捷克總統：幼稚挑釁

球王出局　英隊長：主審為何沒先警告？

她用強力膠封私處　誣陷前男友下場曝

她乾洗手完點香氛蠟燭　「瞬燃成人體火球」

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

她拿全新iPhone自拍　下秒1.5km落下悲劇了

行動電源爆炸　他一秒被炸飛

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

珍奶成魔咒！每爆紅日本就不景氣

更多熱門

相關新聞

日租套房收檢疫者　北市22日起開罰

日租套房收檢疫者　北市22日起開罰

台北市於8月21日公告收住居家檢疫者的一般旅館違規名單，現在為針對疑似日租套房收住居家檢疫或居家隔離者，也決定加大力道清查，自22日起，居家檢疫或居家隔離處所僅限於北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所，違反者將依照《傳染病防治法》處建物所有權人新台幣3000元至1.5萬元罰鍰，並公布地址及所有權人姓名。

加利老闆：我人不好，但產品沒問題

加利老闆：我人不好，但產品沒問題

中衛特殊色口罩明、後天「開賣通路、時間」一次看

中衛特殊色口罩明、後天「開賣通路、時間」一次看

口罩事件顯示台灣缺乏品牌概念

口罩事件顯示台灣缺乏品牌概念

30年石雕師傅久咳檢查　竟是塵肺症

30年石雕師傅久咳檢查　竟是塵肺症

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情口罩英國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面