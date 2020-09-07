強逼「每天換6口罩」！英學校防疫新政「不戴＝違規」　家長氣炸

▲校方規定，每堂課之間都必須要換新的口罩，加上返家使用的新口罩，每天至少需要6個口罩。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞所提及之學校，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國白金漢郡阿默舍姆（Amersham）一所學校推出最新防疫計畫，要求在校1300名學生及200名員工在每一堂課程之間都必須更換口罩，也就是每人每日需要帶著6個口罩替換，總計全校每日必須使用至少9000個口罩。儘管校方建議使用可重複清洗的口罩，但消息一出仍引發家長不滿。

綜合太陽報、每日星報報導，查爾納爾博士文法學校（Dr Challoner’s Grammar）校內擁有約1300名學生，每日都必須上5堂課程。面對英國境內新冠確診數再度攀升，近日透過電子郵件告知最新防疫措施，每堂課之間都必須要換新的口罩，加上返家需要用上新的口罩，每天至少使用6個口罩。

根據校方信件內容，學生們若是選擇戴拋棄式口罩，那在每節課之間及返家的時候，就必須要把口罩丟掉。校長阿特金森（David Atkinson）現已錄製影片說明強調，校方會對不戴口罩的學生採取相對應措施。

消息一出，54歲家長米柯克（David Meacock）氣憤表示，依照校方做法，家裡就必須準備好至少12個口罩，也就是6個到校使用的口罩、6個留在家中清洗，而這需要花費120英鎊（約新台幣4700元），以現實面來看，這根本是無法做到的事，「如果所有學校都這麼做，即便家長能夠負擔，我還懷疑英國是否有能力提供這麼大量的口罩。」