223.6億！　福建339公尺第一高樓10年未建成再上拍賣桌

▲福建第一高樓廈門國際中心傳出將拍賣。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

樓高339公尺的廈門國際中心是福建第一高樓，但工期經過10年僅完成主樓封頂及玻璃帷幕的搭建，近期傳出要再度易手，公開向外界拍賣。據了解，廈門國際中心及副塔寶嘉中心的整體資產市值達51.99億元人民幣（約223.6億元新台幣，下同），引起外界關注。

▲廈門國際中心開工至今歷經十年，僅完成封頂及外牆。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，一份名為《關於延期公開招募廈門源生置業有限公司、廈門永榕置業有限公司名下資產意向競買方的公告》的文件，引起熱議。評估報告顯示，廈門國際中心一二期，及副塔寶嘉中心面向社會公開招募意向競買方，計劃整體拍賣，整體資產市價高達51.99億元。

廈門國際中心位於最熱鬧繁華的鷺江道，與鼓浪嶼隔海相望，總建築面積約18.56萬平方公尺，高度達339.88公尺，雖然未能擠進大陸前十高樓，卻是廈門民眾引頸期盼的新地標。不過，前身為廈門郵電大廈的廈門國際中心卻命運多舛，遲遲未能完工營運。

▲廈門國際中心設計示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

據悉，廈門國際中心設計案1997年便通過規劃，由於資金不足，直至2003年才完成設計中的8層裙樓，此後工程便一直擱置。此後，這座福建「第一高樓」身價一降再降，無人願意接手，成為燙手山芋，待2010年才被福建永榕電力（集團）有限公司以約20億元人民幣的價格接盤，並更名為廈門國際中心，之後也曾傳出投資方集團涉嫌非法吸金詐騙，導致資金鏈斷裂。

業內人士分析，雖然這座福建「第一高樓」歷經10年尚未建成，近日傳出再度尋求買家，但它坐擁廈門最精華地段及地標性建築的吸睛程度，仍然引起外界重視。廈門均和評估董事長王崎表示，「從區位的稀缺性上來看，廈門國際中心依然有著獨特的優勢，建議有實力的公司長期持有。」