打拚在榕城/台女婿闖福州！ 純手工「光頭」麻糬...保持軟Ｑ寶島味

▲台灣女婿林發偉勇闖福州開店賣台式麻糬。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

一顆小小麻糬串起台榕情緣，台灣女婿林發偉勇闖福州開店賣糕點，憑著純手工技術捏出一顆又一顆香甜軟Ｑ的麻糬，經過六年打拚，已經擁有兩家店鋪。回顧當初甘苦談，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的林發偉說，「剛開始什麼都不懂，又堅持從台灣進口原料到福州，結果運費高於成本慘賠，還好加入台協後知道進貨管道解決問題。」

▲台灣女婿林發偉考慮六年赴陸發展。（圖／記者任以芳攝）

「為愛離台」闖榕城

走進「光頭麻糬」店鋪，每位消費者幾乎會心一笑，外表憨厚的老闆林發偉頂著有型大光頭，卻有雙細緻巧手。店裡每顆麻糬都經過他純手工出品，就連談戀愛，林發偉也是慢火細熬。

說起當年和丈夫戀愛故事，魏金燕有些害羞，「我們大概戀愛十年才結婚的，婚後我一直希望他到福州發展，光是這件事他就思考六年。」談到那時掙扎心情，林發偉說，「當時已經四十多歲，重新開始需要很大勇氣，另外，堅持進口台灣原料到大陸成本也高，這些都是無法下決心原因。」最後，在妻子堅持支持之下，林發偉為愛闖榕城。

▲堅持進口台灣部份原料，運費成本一度過高。（圖／記者任以芳攝）



堅持台灣原料「險慘賠」

2014年開店初期最大的困難就是進貨，林發偉沒有任何資源，也不懂去哪裡找原料。林發偉說，「由於堅持部分原料台灣進口，從台北到廈門，廈門到福州，很長一段時間，我們賺的錢全部付給運費，幾乎不賺錢。」從台灣直接採購部分原料，供貨源不穩，物流過長，通關手續繁瑣都是成本壓力。

直到2016年林發偉加入福州市台胞投資企業協會，在台商、福州市台辦幫助下，原材料問題終於得到解決。林發偉說，「運輸時間從兩三個禮拜縮短到一禮拜內，運費也只要原來的四分之一。」

▲台式麻糬軟Ｑ口感征服饕客心。（圖／記者任以芳攝）

回頭客介紹「日賣千顆」

回想開店初期，林發偉只能做4種口味，花生，芝麻，紅豆，綠豆，從沒人上門，經過半年後回頭客開始幫忙介紹。林發偉說，「我的麻糬很有寶島風味，抹茶、糖等原料必須台灣製造，內餡也是真材實料，看得到顆粒的花生醬、細緻豆沙、甜而不膩的芝麻。」熬炒內餡得經常站廚房一整天，只為了呈現最天然的美味。

林偉發最自豪的還有麻糬外皮，加入自創秘密武器，口感軟Ｑ客人吃了不會胃脹氣。「7年下來，從原本4種口味發展到7種商品，並且延伸出起他熱門糕點，像是鳳梨酥、台式Q餅、牛軋糖等品種。」林發偉說，現在逢年過節線上線下訂單接不完，最多日做三千顆。

▼麻糬純手工內餡，看到到花生顆粒。（圖／記者任以芳攝）

▲抗疫情，林發偉網紅處女秀獻給直播帶貨。（圖／記者任以芳攝）

抗疫轉型「直播帶貨」

今年疫情爆發後，沒人上街消費生意瞬間萎縮，林發偉體驗第一次網紅生活，「光頭麻糬」三月時參加台青第一場台灣美食直播特賣會。林發偉說，「首次參與直播，第一場就賣了1000多顆麻糬。」

另外，位於達明路分店也享受到福州市對台政策優惠，租金減免一個半月。至於，未來下一步怎麼打算？林發偉不急著拓展，顧好品質再開分店或加盟。此刻，三歲小兒子又再撒嬌了，林發偉放下手工作陪兒子玩耍一下，妻子很有默契接手包麻糬。回想當年從小巷子賣到街邊店，從零開始到小有成就，福州女婿林發偉為愛闖天涯的決定，一路走來辛苦也踏實。

▼台灣女婿林發偉一家三口打拚生活，幸福踏實。（圖／記者任以芳攝）