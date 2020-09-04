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禁止在台參與海峽論壇　陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

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▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2019年海峽論壇登場，上萬台灣民間團體、民眾參加。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導 

陸委會昨宣布四項政策，明確規定禁止「在台」辦理海峽論壇的線上線下的活動，引起大陸學界大反彈，認為這項政策是讓兩岸開始脫鉤。涉台學者李振廣 接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時指出，「很明顯蔡政府開始全面封殺兩岸交流，高舉《反滲透法》旗子，讓人心生恐懼，這對於兩岸關係十分不利。」

舉辦11年「海峽論壇」第一次被官方禁止干涉，對此，李振廣指出，「台灣通過《反滲透法》以後，這是第一次公開威脅民眾參加活動就參加，內容沒有強迫不能來，讓人內心產生恐懼不安，企圖讓兩岸脫鈎，最好連老百姓都不交流。」蔡政府明確把大陸視為「境外敵對勢力」，這是非常危險的。

▲大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲今年外傳大陸全國政協主席汪洋將出席海峽論壇開幕式。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

李振廣說，只要兩岸交流規模越大，台海和平是一個穩定重要的壓艙石，不會出大的問題。如果兩岸關係出現大幅度的萎縮和斷流，方向開始逆轉，難保大陸對台政策將會「彈性」調整，這是誰都不願見到危機。

廈門大學台灣研究院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「蔡政府仗著美國撐腰，做挑釁大陸的事情，兩岸政策越走越極端，先禁止兩岸官方交流，又禁令擴大到民間交流，就算這樣做也無法和大陸徹底脫離。」

張文生近一步指出，有這麼多台商在大陸投資，加上貿易額每年有2000多億美元，蔡政府根本放棄不了。過去民進黨反對ECFA，現在他也不敢，他也他也不希望廢除，「民進黨要兩岸完全脫鈎根本做不到。」

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