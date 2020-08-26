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「離台灣最近鐵路」啟用倒數　新華社：福平鐵路預計年底通車

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▲▼平潭海峽公鐵大橋是世界最長的跨海公路鐵路兩用大橋。（圖／取自新華社）

▲平潭海峽公鐵大橋是世界最長的跨海公路鐵路兩用大橋。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

作為「京台高鐵」大陸段的最後一哩路，福建平潭鐵路進入通車倒數計時。據《新華社》報導，經過7年建設，福平鐵路有望於今年底開通，屆時火車將駛上福建平潭海峽公鐵大橋，直達距離台灣新竹僅68海里的福建第一大島平潭，這「是祖國大陸離台灣島最近處。」

大陸官方最早由鐵道部、福建省於2008年提出京台高鐵計畫，並於2016年、2017年被正式列入大陸官方的中長期鐵路規畫、十三五規劃，旨在建設自北京到福建，從福平鐵路經海底隧道通往新竹，最後連接北京和台北的「京台高鐵」。其中，大陸段的尾端「福平鐵路」、「福建平潭海峽公鐵大橋」更是重中之重。

▲平潭海峽公鐵大橋。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲平潭海峽公鐵大橋設計模型，上方為汽車通行，下方為鐵軌。（圖／記者蔡紹堅攝）

福平鐵路全長約88公里，設計時速200公里，有16座隧道、34座橋樑，福建平潭海峽公鐵大橋為連接福建、平潭的最主要橋梁。報導稱，該鐵路與多條公路鐵路線臨近或交叉，施工難度大，尤其是平潭海峽風大、浪高、流急、岩硬，曾被視為建橋禁區。

不過，24日晚間，隨兩列分別載重2000多公噸的貨運列車，駛上福建平潭海峽公鐵大橋後，《新華社》報導指出，大橋已正在進行6天的靜態荷載試驗，工作人員並對鐵路全線進行緊張的「精調作業」，為福平鐵路下個月開始的聯調聯試做準備。

與此同時，建築面積約5.4萬平方公尺的平潭高鐵站建設，也已到收尾階段，預計10月下旬交付。平潭綜合實驗區鐵路建設辦公室主任丁玉仁說，為更好發揮平潭作為台胞台企登陸橋頭堡功能，福平鐵路平潭站在設計、技術和規模等方面都進行了提前規劃，建成後將是全國鐵路客運站中規模最大的側平式站房，遠期高峰旅客發送量為1500人，還預留了進一步發展建設空間。

丁玉仁還說，「平潭站正面的幾座塔樓，看起來像海島上的燈塔，寓意引導思鄉的遊子歸航。」

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