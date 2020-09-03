台全面封鎖海峽論壇　陸學者：陳水扁也沒阻礙民間交流

▲外傳大陸全國政協主席汪洋將出席今年海峽論壇開幕式。（2019年資料圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會宣布四項政策，明確規定禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，「無論是實體或是視訊錄影」，消息一出，讓大陸學界十分驚訝。 《ETtoday新聞雲》記者訪問涉台學者包承柯，他指出，「這是兩岸交流的悲哀，蔡政府的做法不可思議，簡直大開歷史倒車。」

往年都有上萬台灣民眾參與海峽論壇，今年考量疫情，傾向兩邊以視訊方式舉行活動。陸委會發布最新政策說明，一共有四項政策立場，政府禁止在台辦理海峽論壇的相關實體或是視訊錄影，禁止中央機關人員參與、不樂見地方政府與會，民眾若有違反《反滲透法》、「國安五法」情事，主管機關將依法處理，政策主要禁止「在台」舉辦任何海峽論壇活動。

▲華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「過去蔡政府強調不阻礙兩岸民間交流，如今卻對海峽論壇出手。兩岸長期多層次交流行之有年，如今阻礙台灣民眾參與單純的『海峽論壇』，這是對自己沒有自信的行為。」運用政治力量粗暴的阻礙兩岸民間、青年交流，讓人覺得非常不可思議。

包承柯進一步分析，「早在疫情期間，蔡政府用各種理由拖延滯留大陸的台灣民眾回台，已經是一個警訊，目的就是隔斷雙邊聯繫，讓民間交流慢慢脫鉤。」回顧過去，陳水扁時代也沒有強行阻礙兩岸民間交流，採取睜一隻眼閉一隻眼的態度。

▲ 往年海峽論壇超過上萬台灣民眾到對岸交流。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

蔡政府連任後開始出手干涉，背後有什麼盤算？對此，《ETtoday新聞雲》記者訪問北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺，他表示，背後考量就是中美衝突，目前美國一直想和大陸製造新冷戰關係，蔡政府已經明確選邊站，「一面倒、一刀切。」

朱松嶺表示，陸委會跟著切斷兩岸交流，加上《反滲透法》、「國安五法」衝擊。緊接著，九月台灣立法院即將啟動修憲委員會搞「法理台獨」，蔡政府一連串反中行為，大開歷史倒車，幾乎快衝破大陸最後底線，這種兩岸關係真的讓人很擔憂。