蒜頭一斤飆破300元天價！鹽酥雞、香腸攤沒蒜了　老闆：不敢用

▲公平會表示，已經立案調查盤商是否聯合漲價蒜頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

蒜頭價格一路狂飆到新天價！原來是台灣蒜頭產季過了，再加上新冠肺炎疫情關係，檢疫更嚴格，帶土的蒜頭進口卡關，也連帶影響餐飲業。高雄知名的香腸攤和鹽酥雞攤現在都沒用蒜頭，改以醃蘿蔔或九層塔替代，業者都說實在太貴吃不消了。

國內蒜頭從7月開始一路每周漲價，往年蒜仁大約一台斤70、80元，今年從100多元如今一台斤飆破300元，漲了超過3倍之多。對此，公平會表示，已立案調查盤商是否聯合漲價。

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▼許多料理都必備蒜頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

公平會指出，已針對國內主要盤商進行了解，以查明是否有藉機聯合哄抬價格行為，倘查獲盤商之間藉疫情影響進口供給之際，有聯合操控市場供應量及價格之事證，定將予以嚴懲，並依《公平交易法》第40條規定，最高可處5000萬元罰鍰。公平會提醒業者切勿觸法。

《東森新聞》實際觀察，高雄知名的鹽酥雞攤現在都沒用蒜頭，改以九層塔代替。鹽酥雞業者林先生受訪表示，現在都不敢用蒜頭了，因蒜頭一斤從80元一直漲，現在一斤要220元，這樣的價格已持續兩個月。

而一間知名香腸攤也看不到蒜頭，改用醃蘿蔔，老闆坦言蒜頭很貴。甚至有些百元火鍋店，沾醬裡也沒有蒜頭。業者不諱言成本高吃不消，只希望疫情過快，蒜頭能順利進口，才不會讓美味小吃少一味。

▼現在買烤香腸，可能吃不到蒜頭了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）