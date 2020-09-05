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各界助益家扶弱勢　今頒出555萬助學金共嘉惠472名學子

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▲雲林家扶頒發高中職、大專助學金共555萬4000元，有472學子受益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶中心頒發高中職、大專助學金共555萬4000元，有472學子受益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

匯集各界愛心，雲林家扶頒發高中職200人、大專272人，共計472學子受益助學金，555萬4000元協助家扶學子乘夢想飛翔，創造屬於自己的人生。家扶主委陳燦勳更針對今年升高中會考3A2B以上的菁英及高中大專取得證照的家扶學子，額外再頒發「獎菁英」以激勵期待每位家扶兒表現優異都能來領取。

雲林家扶主委陳燦勳感謝疫情期間，各行各業受影響，但依然支持家扶助學，社會關切之聲不絕於耳，感激雲林縣夜市慈愛會100萬元、節省母親喪葬費30萬元的雲林家扶副主委李萬吉支持家扶助學，還有雲鳳獅子會眾師姊一條心10萬元助學、五條港安西府5萬元，以及宋瑞萍小姐120萬元，還有萊杯咖啡音樂會匯集台塑六輕及獅子會300-D1區的83萬元鼎力相助，讓經濟弱勢學子脫貧更邁進一步。

社會處游淯棋嘉許雲林家扶才藝隊，更肯定在典禮上，自立青年吳冠德及李虹霏回到家扶的分享。吳冠德表示，求學不難，求學永遠只是天分和努力的投入，知道自己所擅長而不是被讀書侷限。甚麼都可以學不管攸不攸關升學/職業，一旦用到就將會是高人一等的利器；台大雙主修政治與社工系李虹霏，則以「做了自己不喜歡的事，才能做自己喜歡的事情。」鼓勵家扶學子。


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