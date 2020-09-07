假MIT口罩有國家隊成員是「口誤」　指揮中心：已請關務署比對中

▲蔡壽洤關於海關扣下來陸製卻印「MIT」口罩部份，已向財政部關務署要求資料比對中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

加利科技進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充為台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤6日表示，海關目前扣押557件、共83萬832片中國製卻印MIT的非醫療用口罩，其中也有國家口罩隊成員，但事後澄清為「口誤」。對此，蔡壽洤今（7）日解釋，這關乎廠商商譽，早上詢問財政部關務署，目前正在比對中。

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▲中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示9月18日會公布調查結果與外界說明。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡壽洤說，從大陸採購非醫用口罩，只要不是醫藥用，就沒有違反相關規定。至於衛福部長陳時中提到，國家口罩對還有一名廠商引進非醫用口罩一事，他提到，藥證事由食藥署管理，工廠管理端是經濟部，食藥署從上週起就開始瞭解，自9月4日第一次來參加記者會，就承諾2週後會公布結果，也就是9月18日會將調查結果與外界說明。

▲蔡壽洤表示已換貨的加利口罩超過143萬片。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡壽洤說明，加利口罩9月4日開放換貨第一天，就有53萬5975片，9月5日則有74萬3202片，截至6日總共換貨127萬9177片，另外海關方面也逐批查驗，已經扣押83萬832片，並未流入市面，扣押在海關的口罩都是偽標MIT，貿易局會查標示不實，扣押的口罩則會由檢調做後續調查。

目前有一家疑似有同樣黑心行為，蔡壽洤表示，該公司進入司法調查部份暫時無法對外說明，至於相關行政調查估計2週內可以處理，如果屆時證實確有違法，將會公布廠商名稱並進行後續處理。另外，關於海關扣押的逾83萬片口罩，蔡壽洤則表示，檢調會介入調查，還不知道是否有其他國家口罩隊涉入。





▲加利口罩換貨說明。（圖／指揮中心提供）

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