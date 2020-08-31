備戰開學防疫！師大附中3500學生戴口罩入校　量2次體溫才放行

▲開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展翼／台北報導

高中以下各級學校今（31日）開學，教育部依新冠肺炎因應指引，規劃學校前兩週入校都必須量體溫等措施。《ETtoday新聞雲》直擊師大附中開學首日情形，雖規範不強制戴口罩，但全校約3500多名學生踏進校門幾乎都是戴上口罩，排隊接受量測，學校透露不敢大意，開學前召開2次防疫會議，目的就是要將防疫做到最好。

一早學生們統一由大門進出，除了大門有兩台額溫器外，走進穿堂還有一台熱像儀再次確認體溫狀況，若體溫太高，學生必須先到一旁重新量測，再三確認沒問題，才會放行。師大附中學務主任林湧順指出，開學前開兩次防疫會議，目的是開學前物資準備、開學後量測體溫動線規劃，今天一早7點將開學量測體溫的紅外線體溫儀都準備好外，班上也進行公共區域消毒，提醒同學務必戴口罩、注意衛生。

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▲▼開學首日，師大附中全校約3500多名學生踏進校門幾乎都是戴上口罩。（圖／記者湯興漢攝）



林湧順說，物資包含額溫槍、口罩、消毒水、酒精、肥皂熱像儀一部，其中，口罩部分依規定目前有14天安全存量，肥皂3千個，酒精有20箱。相比今年2月寒假後開學，碰上疫情爆發，林湧順表示，雖然現在還是防疫期間，但防疫的壓力小很多了。

▲▼師大附中除大門口有額溫器，穿堂還有紅外線熱像儀。（圖／記者湯興漢攝）



師大也提，今年開學典禮改視訊直播，讓學生直在待在教室看電視螢幕，就不用全部擠在活動中心。另外，康寧國小開學日，穿堂一樣有熱像儀，小朋友們乖乖的排隊體溫，特別的是，許多家長陪著小一新生入校，但家長只能在走廊看著，無法進教室。

▲▼康寧國小穿堂放熱像儀，家長只能在走廊，不進教室 。（圖／記者葉國吏攝）



教育部因應開學防疫，增購1500台熱像儀、2萬8000額溫槍、760萬片口罩，和12萬公升酒精供學校使用。考量新學年開始前暑假期間較長且有新生進入校園，各級學校需持續落實健康監測機制，自開學2週內，學生進入學校需量測體溫。除此，教育部指出，教室每扇至少開啟15公分，保持通風，口罩在室內則不強制戴上。

▲體溫過高同學須重新量測。（圖／記者湯興漢攝）