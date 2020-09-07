吳佩蓉秀數據打臉國民黨代表討收入　意外曝光故宮人事1年破5億

記者黃巈禾／台北報導

國民黨代表陳麗旭6日在全國黨代表大會上表示，故宮國寶是國民黨帶來台灣，以後故宮收入歸國民黨，黨就有收入來源。前促轉會副研究員吳佩蓉為此拿出故宮預算，打臉故宮收入歸國民黨的說法，也意外曝光人事費預算破5億。

▲國民黨代表陳麗旭。（圖／記者李毓康攝）

吳佩蓉深夜在臉書表示，姑且先不談大清帝國蒐羅的寶物物權到底歸誰，這算盤看似打得精，「但那位代表顯然沒好好翻過故宮預算書」，事實上，故宮每年的門票收入根本不足以支撐故宮的歲出預算。

▲吳佩蓉拿出故宮預算，打臉國民黨代表要求故宮收入歸國民黨的說法。（圖／翻攝自Facebook／吳佩蓉）

吳佩蓉以故宮110年度預算舉例指出，故宮歲出16億多，光是人事費就要花5億7390萬6千元，門票收入概估5億3857萬元，兩者相抵還差3千多萬。

吳佩蓉認為，目前故宮的營運，尚須廣大國民納稅，再由國庫撥付11億的歲出預算才得以支應，國民黨與其把腦筋動到故宮門票收入，倒不如好好清查這些年來，有多少黨務高層把黨產偷偷變成私產，追繳回來的錢，可能會比5億多好幾個0。

值得注意的是，有網友發現110年度故宮16億3105萬8千元歲出預算，光人事費就佔5億7390萬6千元。吳佩蓉說，連續好幾年破5億了。

根據故宮資料，故宮人事費104年度4億7643萬，接著105年度開始人事費破5億，105年度5億5949萬元，106年度5億912萬6000元，107年度5億1672萬8000元，108年度5億7649萬2000元，109年度5億7649萬2000元。

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